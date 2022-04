Körperverletzung nach 90er Party

Speyer (ots) – Am Sonntag 03.04.2022 gegen 04:10 Uhr kam es am Neuen Rheinhafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen nach einer Veranstaltung in der Halle 101. Eine 20-Jährige aus Speyer zerriss hierbei mutmaßlich das T-Shirt eines 21-Jährigen aus Speyer.

Hiernach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen sowie einem 21-Jährigen aus Mannheim, in deren Verlauf Beide leichte Verletzungen unterhalb eines Auges davontrugen. Die Beteiligten wirkten alkoholisiert, waren mit einem Alkoholtest jedoch nicht einverstanden. Die Polizeibeamten sprachen den Beteiligten einen Platzverweis aus, dem diese nachkamen.

Betrug per Messenger-Dienst

Speyer (ots) – Am Freitag 01.04.2022 gegen 14 Uhr wurde eine 80-Jährige aus Dudenhofen auf ihrem Mobiltelefon per Whatsapp kontaktiert. Es handelte sich dabei um ihren vermeintlichen Sohn, der ihr eine Notlage vortäuschte und um umgehende Überweisung von Geld bat. Die 80-Jährige fiel auf den Betrug herein und überwies ca. 1.500 Euro an die Betrüger.

Die Polizei rät:

Fordert ein angeblicher Angehöriger oder Bekannter in einer Handynachricht eine Überweisung, überweisen Sie nicht sofort das Geld.

Fragen Sie persönlich nach, es ist wichtig sich rückzuversichern.

Ist das Geld erst überwiesen, ist eine Rückbuchung oft nicht mehr möglich und die Täter sind nur sehr schwer zu ermitteln oder sitzen im Ausland.

Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, informieren Sie die Polizei.

Schockanruf durch falsche Polizeibeamte

Speyer (ots) – Am Freitag 01.04.2022 rief ein Mann bei einer 83-Jährigen in Speyer an und teilte mit, dass die Tochter der Dame momentan bei der Polizei verhört werde und gegen eine Kaution von 20.000 Euro freikommen würde. Die 83-Jährige wurde derart unter Druck gesetzt, dass sie bei ihrer Hausbank den Versuch unternahm, 20.000 Euro abzuheben.

Eine aufmerksame Bankangestellte verhinderte allerdings, dass es zum Schadenseintritt kam. Außerdem kam es am 01.04.2022 zu weiteren Versuchen des Call-Center-Betrugs im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Speyer, die allesamt erfolglos blieben.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem PKW-Fahrer

Speyer (ots) – Am Freitag 01.04.2022 um 04:30 Uhr verpasste ein 22-jähriger LKW-Fahrer die Einfahrt zu einem Firmengelände in der Stockholmer Straße. Deshalb bremste er ab und fuhr rückwärts. Hinter ihm fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem PKW. Da der 22-Jährige den PKW übersah, kollidierte dieser mit dem LKW.

Dabei zog sich der 58-Jährige Schmerzen im Nacken sowie einen Schock zu und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.