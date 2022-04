Marburg (ots) – In der Nacht zu Samstag oder Sonntag 27.03.2022 zwischen 0:30-02 Uhr, griff eine größere Gruppe junger Männer, an der Mensabrücke am Erlenring, einen auf dem Boden liegenden Obdachlosen an. Laut einer Mitteilung ging der anonyme Anrufer dazwischen und erhielt selbst einen Faustschlag auf den Kopf. Ihm gelang dann die Flucht, wobei die Gruppe ihn bis zu den Bushaltestellen am Erlenring verfolgte.

Nach den 2 anonymen Anrufen, die sich aber sehr wahrscheinlich auf die gleiche Auseinandersetzung bezogen, sucht die Kripo Marburg nun nach den Opfern und Zeugen. Einen genauen Geschehensablauf und auch die Folgen für den Obdachlosen gehen aus den anonymen Anzeigen nicht hervor.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise und den anonymen Anrufer, sich zu melden.

Wer war in der fraglichen Zeit am Erlenring, an der Mensa? Wer hat dort ein Geschehen wie beschrieben beobachtet? Jede Aussage könnte wichtig sein und zur Aufklärung eines tatsächlichen Geschehens beitragen. Kripo Marburg, Tel. 06421 406-0.

