Kirchhain (ots) – Am Freitag 01.04.2022 gegen 17.20 Uhr wurde in einem Haus in der Straße „Im Brand“ ein 59-jähriger Mann mit schweren, über den gesamten Körper verteilten Verletzungen gefunden.

Die umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben bislang keine Hinweise auf einen Geschehensablauf oder auf ein Motiv. Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Kripo Marburg suchen deshalb dringend nach Zeugen.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen könnte das Tatgeschehen zwischen 17-17:15 Uhr gewesen sein.

Wer war in dieser Zeit in Kirchhain in der Straße Im Brand?

Wem ist dort eine oder wem sind mehrere Personen z.B. durch Wegrennen oder durch Blut an Haut oder Kleidung aufgefallen?

Wer hat dort z.B. ein Auto, vielleicht mit laufendem Motor oder ungewöhnlich geparkt, gesehen?

Wer hat ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen und in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht?

Jede Beobachtung könnte wichtig sein und zur Aufklärung des Tatgeschehens beitragen. Der Verletzte befindet sich derzeit im Krankenhaus und ist nicht vernehmungsfähig.

Derzeit sind über diesen Zeugenaufruf hinaus keine weiteren Angaben möglich.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

