Freinsheim:  Kinder- und Familienkonzert „Peer Gynt und die Suche nach dem Glück“ am 10. April 2022

Freinsheim – Der Verein „Von-Busch-Hof Konzertant“ lädt am Sonntag, 10.04.2022, um 11 Uhr zu einem Kinder- und Familienkonzert ein.

Liebe Kinder! Es ist wieder soweit, in unserem nächsten Konzert werdet ihr die Hauptrolle spielen, aber nicht nur ihr, sondern auch ein gewisser „Peer Gynt“ – ein norwegischer Junge, der lügt, phantastische Geschichten erfindet, als Erwachsener die Welt bereist, tolle Abenteuer erlebt, gegen Trolle und Kobolde kämpft, viel Trauriges erfährt – aber zum Schluss auch das große Glück.

Der Komponist Edvard Grieg hat (nach einem Gedicht von Henrik Ibsen) in seinen Suiten all diese Erzählungen in wunderbare Musik umgesetzt, die ihr in unserem Programm hören werdet. Mitglieder des Busch-Hof Consort werden euch diese Musik vortragen und euch zum Zuhören und auch Mitsingen ermuntern. Ilona Christina Schulz wird, wie immer, als Erzählerin durch das Programm führen!

Außerdem wird es für 5 Glückspilze unter euch noch eine kleine Überraschung geben! Also – auf in den Von-Busch-Hof. Bringt eure Eltern und Großeltern mit, wir freuen uns auf euch!

Leider gibt es immer noch kleine coronabedingte Einschränkungen. Für den Zutritt zum Konzert am 10.04.2022 gelten die Bestimmungen der Corona-Regelung des Landes Rheinland-Pfalz vom 20. März 2022: Zutritt entsprechend der 3G-Regelung (geimpft, genesen, oder negativ getestet oder geboostert). Minderjährige sind von der Testpflicht befreit. Zur erweiterten Sicherheit bitten wir unsere erwachsenen Gäste, eine Maske beim Zutritt und während des Konzertes zu tragen.

Das Konzert findet am Sonntag, 10.04.2022, um 11.00 Uhr, statt, im Bürgersaal des Von-Busch-Hofes in Freinsheim. Der Eintrittspreis beträgt einheitlich € 6,00 für Erwachsene und Kinder. Einlass ist 1 Stunde vor Beginn des Konzertes. Bereits im Hof werden, vor dem Betreten des Gebäudes, die Impfausweise kontrolliert und die Eintrittskarten gescannt.

Bitte nehmen Sie Kartenkäufe mit Sitzplatzreservierung vor über die Homepage http://vbh-konzertant.de. (Auf diesem Weg können Sie ebenso Gutscheine für Konzerte erhalten.)

Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte erwerben. Restkarten ohne Sitzplatzreservierung sind an der Konzertkasse erhältlich, Aufpreis 2,00 €.