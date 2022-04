Autofahrt eines 23-Jährigen endet in der Fahrbahnböschung (siehe Foto)

Otterberg (0ts) – Der junge Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr am Samstag 02.04.2022 mit seinem PKW die L382 von Otterberg in Richtung Schneckenhausen. Nach eigenen Angaben wich der Autofahrer einem Reh aus und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Personenkraftwagen und kam in der Fahrbahnböschung zum Stillstand.

Der Verkehrsteilnehmer hatte Glück im Unglück. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug ist allerdings ein Totalschaden und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von 0,79 Promille.

Ihm droht ein Strafverfahren sowie der Fahrerlaubnisentzug.|re

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Mehlingen (ots) – Ein Vorfahrtsverstoß war vermutlich die Ursache für einen folgenschweren Verkehrsunfall am Samstagmorgen bei Mehlingen. Eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Personenkraftwagen die L382 von Baalborn in Richtung Sembach und wollte an der Kreuzung nach links auf die L401 abbiegen.

Hierbei missachtete die Unfallverursacherin die Vorfahrt eines 70-Jährigen, der mit seinem Auto in Richtung Mehlingen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten der ältere Unfallbeteiligte und dessen Beifahrer leichte Verletzungen. Beide mussten mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Die zwei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Fahrbahn wurde durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt und war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die Militärpolizei der US-Amerikaner und die Freiwillige Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Hierfür hatte ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer offensichtlich kein Verständnis. Denn dieser beleidigte an der Unfallstelle 2 Feuerwehrmänner, welche die Fahrbahn absperrten. Diesbezüglich hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Weiterhin droht der Unfallverursacherin ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung.|re

Kaiserslautern

Räuberische Erpressung auf Apotheke – Zeugen gesucht

Kaiserslautern-Hohenecken (ots) – Am Freitag 01.04.2022 gegen 15:30 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Täter die Apotheke in der Burgherrenstraße, bedrohte die Apothekerin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau reagierte besonnen und kam der Forderung nach.

Der Täter konnte unerkannt mit Bargeld in 3-stelliger Höhe flüchten. Personen wurden nicht verletzt.

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit kurzem hellem Haar gehandelt haben. Er war bekleidet mit einer hellen Jeans, einer dunklen Fleecejacke und Sportschuhen. Bei der Tatausführung trug er eine FFP2-Maske und eine weiße Basecap.

Wer kennt den Täter oder hat relevante Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620. entgegen.|ho

Seniorin von Trickdiebinnen bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine 83-jährige Frau aus Kaiserslautern wurde am Freitagmittag offensichtlich von Trickdiebinnen bestohlen und um einen nicht unerheblichen Bargeldbetrag erleichtert.

Die Seniorin hob gegen 14 Uhr an einem Geldautomaten beim Kaiserslauterer Stiftsplatz Bargeld ab. Anschließend fuhr sie mit der Linie 102 bis zum Rathaus Nord und lief zu ihrer Wohnung im Benzinoring.

Vor der Tür wurde die Seniorin von zwei Frauen angesprochen, die angeblich ein Krankhaus suchten. Die hilfsbereite Seniorin zeigte den beiden Frauen den Weg zum Krankenhaus auf einer Karte. Hierbei wirkten die Damen aufdringlich und wollten sogar noch mit in die Wohnung. Dies lehnte die Seniorin zwar glücklicherweise ab, bemerkte allerdings kurze Zeit später das Fehlen ihrer Geldbörse.

In der Geldbörse befand sich das zuvor am Bankautomaten abgehobene Bargeld. Vermutlich beobachteten die Trickdiebinnen die Geschädigte bereits bei der Bank und verfolgten diese bis zur Wohnadresse.

Die Täterinnen hatten helle Haut und sprachen kein Deutsch. Die erste Frau war ungefähr 40 Jahre alt, 160cm-170cm groß und hatte dunkle mittellange Haare. Die Zweite war etwa 16 Jahre alt, etwas kleiner und hatte langes blondes Haar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 369 2620 oder per Email an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de.|re

Kurioser Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) – Mit dem Auto über Treppen fahren funktioniert oft nur im Kino. Das musste ein Verkehrsteilnehmer am frühen Samstagmorgen 02.04.2022 in Kaiserslautern erfahren.

Der 30-jährige Mann wollte im Stadtteil Einsiedlerhof von einem baulich abgetrennten Grundstück auf die Fahrbahn einfahren. Hierbei übersah er einen Treppenabsatz und fuhr sein Fahrzeug fest.

Eine Streife der US-Militärpolizei entdeckte den Sachverhalt und verständigte die Polizei. Die Erklärung für das Fehlverhalten konnte auch schnell festgestellt werden. Ein Alkoholtest bei dem Autofahrer ergab nämlich 0,82 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Autoschlüssel der Militärpolizei übergeben.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Polizei leitet gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren ein.|re

Unbekannter Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Mutwilliger Vandalismus und mehrere beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Randalierers, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nordbahnstraße sein Unwesen trieb.

Der bisher unbekannte Täter attackierte offensichtlich grundlos vier am Fahrbahnrand abgestellte Autos und verursachte hierbei einen Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer beobachte in der Nacht von Freitag auf Samstag Auffälliges in der Nordbahnstraße? Hinweise nimmt die sachbearbeitende Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369 2150 oder per Email unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|re