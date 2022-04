Tierrettung am Naheufer (siehe Foto)

(aj) – Ein Hund ist hinter dem Haus St. Josef in der Mühlstraße, über eine Mauer in Richtung Nahe gesprungen. Die Besitzerin kletterte hinterher und sicherte den Podenco Mischling. Beide kamen ohne Hilfe nicht mehr die Mauer hinauf. Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd setzten eine Steckleiter ein.

Ein Trupp stieg zu der Frau und dem Hund hinab. Die Leiter wurde von den Kameraden gesichert, damit die Frau mit dem Hund auf dem Arm die Leiter hinaufsteigen konnte. Der Einsatz war nach etwa 45 Minuten beendet.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

2 Verletzte bei Betriebsunfall in Eisenberg

Kirchheimbolanden (ots) – Am Sonntag 03.04.22 gegen 10:25 Uhr kam es in Eisenberg auf dem Gelände einer Firma zu einem Betriebsunfall bei dem zwei Arbeiter verletzt wurden. Bei Reinigungsarbeiten brachen sie durch eine Abdeckung und stürzten ca. 3 Meter in die Tiefe. Beide Personen mussten durch die Feuerwehr geborgen werden.

Durch den Sturz zog sich ein 60jähriger Mann Frakturen in den Beinen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen. Der 20jährige Kollege wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kirchheimbolanden.

Wohnmobil streift geparktes Auto – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots) – Am 02.04.2022 parkt ein 80-jähriger Mann gegen 12 Uhr sein Auto in der Mühlenstraße Höhe Beinde in Bad Kreuznach. Der Fahrer bleibt im Auto sitzen und lässt seine Frau aussteigen. Wenig später streift ein weißes Wohnmobil, das von der Mühlenstraße in die Straße Beinde abbiegt, das geparkte Auto. Dieses wird dadurch beschädigt. Nach dem Zusammenstoß setzt das Wohnmobil seine Fahrt fort.

Das Wohnmobil wird wie folgt beschrieben: Weiß, sehr groß, Anfangsbuchstabe “K” auf dem Kennzeichen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671-8811/100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pibadkreuznach@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sachbeschädigung an PKW

Kirn (ots) – In der Nacht von 02.04.22 auf 03.04.22 beschädigten bislang unbekannte Täter einen in Kirn, Tilsiter Straße abgestellten PKW. An dem Fahrzeug wurden die Türen sowie die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und somit ein Schaden von einigen Tausend Euro verursacht. Die Polizei Kirn bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel. 06752-1560.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Kirchheimbolanden (ots) Am Abend des 01.04.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Kirchheimbolanden. Der 32-jährige Fahrer aus dem Donnersbergkreis gab an einem Tier ausgewichen zu sein, wodurch er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort stehenden Blumenkübel kollidierte.

Das Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrer Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchheimbolanden (ots) – Vermutlich am Dienstag 29.03.2022, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Hauswand in der Marnheimer Straße in Kirchheimbolanden und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.