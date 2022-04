Pkw mit gestohlenen Kennzeichen streift anderes Fahrzeug

Hadamar (ots) – Der Geschädigte parkte mit seinem Audi A4 Kombi am Samstag 02.04.2022 gegen 11.19 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes, Mainzer-Landstraße. Beim Ausparken fuhr ein grauer/silberner Opel mit den angebrachten Kennzeichen MS-MS 7831 gegen die Stoßstange des Audis. Der Fahrer des Opels entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen MS-MS 7831 bereits im Februar im Limburg gestohlen wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Bad Camberg, Klopstockstraße, Freitag, 01.04.22, zw. 12:30 Uhr und 14:00 Uhr

Ein unbekannter Täter öffnet auf unbekannte Art und Weise ein Doppelflügelfenster der Kellerwohnung. Beim Öffnen des Fensters fallen ein Blumentopf und ein Kerzenständer zu Boden. Der Täter entnimmt 350,-EUR Bargeld aus einer abgelegten Geldbörse. Im Anschluss durchsucht er im Obergeschoss ein Schlafzimmer und das Wohnzimmer und flüchtet dann.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Pkw zerkratzt, Limburg

Karlsbader Straße, zw. Dienstag, 29.03.22, 19:30 Uhr und Mittwoch, 30.03.22, 08:00 Uhr

Ein unbekannter Täter zerkratzte den am Straßenrand geparkten, grauen Mercedes des Geschädigten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

