Raubüberfall mit Teleskopschlagstöcken

Bad Soden (ots) – Am frühen Sonntagmorgen wurden in der Königsteiner Straße in Bad Soden, drei 16-18 Jahre alte Jugendliche aus Sulzbach, Opfer einer räuberischen Erpressung. Durch 2 männliche Personen wurde sie unter Vorhalt von Teleskopschlagstöcken angehalten und zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert.

Durch die bereits verständigte Polizei konnte ein Täter noch Ort festgenommen werden. Der zweite Täter stellte sich später selbst. Bei den Tätern handelt es sich um zwei 23 und 25-jährige Sulzbacher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde ein Beschuldigter wieder entlassen, der zweite wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Gruppe schlägt und tritt 16-Jährigen

Eschborn (ots) – Am Samstagabend 02.04.2022 um 21:55 Uhr wurde am S-Bahnhof in Eschborn, einem 16-jährigen Jugendlichen aus Sulzbach, aus einer Gruppe von etwa 10 Personen das Mobiltelefon entwendet. Als er das Telefon wieder zurückholen wollte wurde er durch Schläge und Tritte daran gehindert.

Die Gruppe konnte dann in unbekannte Richtung flüchten. Angaben zu den Tätern sind nicht möglich. Der Geschädigte wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nicht angeleinter Hund beißt Passantin

Kriftel (ots)-(ll)) – Am Freitag 01.04.2022 wurde eine Fußgängerin in Kriftel von einem Hund gebissen. Nach Angaben der Geschädigten sei sie gegen 10:30 Uhr in der Feldgemarkung entlang der “Erdbeermeile” unterwegs gewesen, als ihr ein nicht angeleinter Hund entgegenkam und sie ins Bein biss. Der Hundehalter war ebenfalls anwesend gewesen, konnte aber keinen Einfluss auf seinen Hund nehmen.

Im Anschluss weigerte sich der Tierverantwortliche seine Personalien gegenüber der verletzten Geschädigten herauszugeben. Gegen den bisher unbekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Geschädigte beschrieb den Hund als einen braun/schwarzen Mischling, welcher etwa kniehoch gewesen sei. Der Halter des Hundes soll etwa 55-60 Jahre alt, 170-175 cm groß und von übergewichtiger Statur gewesen sein. Er trug einen weißgrauen Bart rund um den Mund und einen beigefarbenen Blouson, eine Bluejeans sowie eine Baseballkappe.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Unfallflucht am Main-Taunus-Zentrum

Sulzbach am Taunus, Am Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 01.04.2022, 11:30 Uhr

(ll) Am Freitag kam es in Sulzbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem das verursachende Fahrzeug flüchtete. Gegen 11:30 Uhr fuhr das unbekannte Fahrzeug die Straße am Main-Taunus-Zentrum entlang, als es auf Höhe des Dorint-Hotels aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Hydranten kollidierte. Die Fahrerin oder der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem Aufprall wurde der Hydrant derart beschädigt, dass das Wasser unkontrolliert austrat. Der Sachschaden betrug nach erster Schätzung etwa 2.500 EUR. Zeugen die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06190) 9360 – 45 zu melden.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluß

Am frühen Sonntagmorgen kam ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Hattersheim, im Südring, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte im Bereich einer Bushaltestelle drei dort abgestellte E-Scooter. Zeugen nahmen einen Knall wahr und sahen einen weißen Lieferwagen wegfahren.

Im Nahbereich konnte das Fahrzeug und eine stark alkoholisierte männliche Person durch Streifen angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 2.000 Euro.

Pkw-Aufbruch

Im Tatzeitraum vom 31.03.2022 bis 02.04.2022, wurde in Kriftel, Am Ringofen, ein weißer BMW Typ 5, aufgebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich auf unbekanntem Weg Zugang zu dem Innenraum. Aus dem Pkw wurden das Lenkrad mit Airbag, das Navigations- und Multimediasystem ausgebaut und entwendet.

Täterhinweise liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 10.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

