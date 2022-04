Tödlicher Unfall an Bahnübergang

Bürstadt (ots) – Am Sonntag 03.04.2022 kam es um 09:30 Uhr zu einem tödlichen Unfall an dem unbeschrankten Fußgängerübergang in der Waldgartenstraße/Industriestraße. Hierbei wurde ein 70-jähriger Bürstädter von einer herannahenden Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt.

In der Regionalbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt 5 Fahrgäste, die unverletzt blieben. Am Unfallort eingesetzt waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie Kräfte der Bundes- und Landespolizei.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Wald-Michelbach

Wald-Michelbach (ots) – Am Freitag 01.04.2022 zwischen 13:45-14.30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Insignia, auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Bahndamm in Wald-Michelbach

Etwa 2.000 EUR Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, das an dem hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde. Hinweis auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach, Tel.06207/9405-0 entgegen.

Darmstadt

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Darmstadt (ots) – Am Freitag 01.04.2022 gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Auto-Fahrer die B3 von Darmstadt kommend in Richtung Wixhausen. Hierbei kam dieser auf noch ungeklärte Weise in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Opel zusammen, welcher mit 2 Personen besetzt war. Der 33-jährige Fahrer des Opels wurde hierbei leicht verletzt und die 30-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt.

Diese musste durch die Feuerwehr befreit werden und zog sich schwere Verletzungen am Bein und Arm zu. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in die umliegenden Kliniken verbracht.

Der Unfallverursacher stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 EURO. Die Strecke war im Bereich der Unfallstelle aufgrund von Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 3 Stunden voll gesperrt gewesen.

Dazugehörige Meldung der Feuerwehr Darmstadt:

Zu einem Verkehrsunfall mit 2 Fahrzeugen wurde die Feuerwehr am Freitag 01.04.2022 um 22:00 Uhr alarmiert. Auf der Langener Straße (B3) kam es durch einen Zusammenstoß zu 3 teilweise schwer Verletzten, wovon eine Person im Fahrzeug eingeklemmt war.

Mit hydraulisches Rettungsgerät konnte die Person zügig befreit und durch den Rettungsdienst versorgt werden. Alle 3 Personen kamen in Krankenhäuser.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Darmstadt, 3 Rettungswagen und 2 Notärzte sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst. Durch mehrere Funkstreifen wurde die Einsatzstelle abgesichert. Für die Dauer des Einsatzes besetzte die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt das Gerätehaus und stellte den Grundschutz sicher.

Darmstadt-Dieburg

Frontalzusammenstoß – 3 Erwachsene und ein 3-jähriges Kind verletzt

Groß-Umstadt (ots) – Am Samstag 02.04.2022 kam es auf der B45 zwischen Groß-Umstadt und dem Abzweig nach Heubach zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 4 verletzten Personen. Aus bis dato unbekannter Ursache geriet ein 28-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Höchst in den Gegenverkehr und kollidiert dort frontal mit einer entgegenkommenden Fahrzeugführerin aus Neuwied.

In dem entgegenkommenden PKW befanden sich 2 Erwachsene im Alter von 33 und 38 Jahren, sowie ein 3-jähriges Kind. Alle Unfallbeteiligten wurden zur medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus und die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten komplett gesperrt.

Brand in einer Fabrikhalle

Groß-Umstadt (ots) – Am Freitag 01.04.2022 wird durch die Rettungsleitstelle Dieburg gegen 15.45 Uhr der Brand in einer Kunststoffspritzgießerei in der Breslauer Straße im Ortsteil Richen gemeldet. Hier geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Fabrikationshalle gelagertes Kunststoffgranulat in Brand.

Den Feuerwehren aus Groß-Umstadt und den umliegenden Orten gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Zudem waren mehrere Sanitätskräfte des DRK vor Ort. Durch die Hitze- und Rußentwicklung wurden dortige Fabrikationsanlagen, die Dämmung des Fabrikdaches sowie das Mauerwerk an ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat K 10 in Darmstadt geführt.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Beerfelden (ots) – Am Samstag 02.04.2022 kam es auf der B45 bei Beerfelden zu einer Verkehrsunfallflucht. Die verunfallte Michelstädterin befuhr zuvor die B45 aus Richtung Gammelsbach kommend in Richtung Hetzbach. Kurz nach dem Abzweig zur Landstraße 3120/Höhe der Fahrbahnbrücke, kam ihr ein schwarzer BMW mit einem mutmaßlich männlichen Fahrzeugführer auf ihrer Fahrbahn entgegen.

Nur durch ein Ausweichmanöver konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Aufgrund der Witterung verlor die 34-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete letztlich im Bankett. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 1.500 EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen