Exhibitionist festgenommen

Wiesbaden-Westend (ots)-(cp) – Die Wiesbadener Polizei nahm Freitagnachmittag 01.04.2022 in der Innenstadt einen 17-Jährigen fest, der Verdacht steht exhibitionistische Handlungen vollzogen zu haben. Eine 16-jährige Wiesbadenerin wartete gegen 15:00 Uhr in der Dotzheimer Straße, an der Haltestelle Luisenforum am Bussteig A auf ihren Bus.

Während sie mit ihrem Smartphone beschäftigt war, bemerkte die junge Frau plötzlich neben sich einen jungen Mann. Als sie sich zu ihm wandte, sah sie, dass sich der mutmaßliche Täter in schamverletzender Art und Weise vor sie gestellt hatte und an seinem Glied manipulierte. Die junge Frau ging sofort weg und wählte den Notruf. Als der Exhibitionist die bemerkte stieg er hastig in einen anhaltenden Bus.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 17-jährige Tatverdächtige in einem Linienbus festgenommen werden. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte sich unter 0611/3450 zu melden.

Seniorin wird Opfer von Trickdiebinnen

Wiesbaden-Biebrich (ots-(cp) – Am Freitagnachmittag 01.04.2022 wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung in Biebrich Opfer zweier Trickdiebinnen. Die 78-jährige Dame traf gegen 15:00 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Dunantstraße, auf eine ihr unbekannte Frau. Diese sprach die Seniorin an und erzählte, etwas für einen Nachbarn abgeben zu müssen, dieser aber nicht zu Hause sei.

Sie bat darum eine Notiz für den Nachbarn hinterlassen zu dürfen und die hilfsbereite Dame führte die Täterin und eine zwischenzeitlich hinzugekommene zweite Unbekannte in ihre Wohnung. Auf der Suche nach Zettel und Stift begaben sich die Geschädigte und die erste Täterin in die Küche. Hierdurch abgelenkt bemerkte die Seniorin nicht, dass die zweite Täterin derweil die Wohnung nach Wertvollen Gegenständen durchsuchte.

Nach rund 20 Minuten verließen die Täterinnen die Wohnung wieder. Erst Samstagmorgen bemerkte die Frau dann, dass sie bestohlen worden war. Es fehlten Bargeld sowie diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die erste Täterin soll circa 45 Jahre alt, etwa 160 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Sie habe schulterlange, gelockte dunkelblonde bis hellbraune Haare gehabt und mit einem ausländischen Akzent gesprochen. Sie sei mit einem dunkelgrauen Mantel bekleidet gewesen und habe bunt gemusterte Handschuhe getragen.

Die zweite Täterin wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Sie habe eine weiße Jacke und eine Brille getragen.

Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei unter Tel. 0611 3450 entgegen.

Räuberische Erpressung mit Schusswaffe auf Tankstelle

Wiesbaden, Berliner Straße, Samstag, 02.04.2022 22:55 Uhr

(MW) Am späten Samstagsabend kam es zu einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der Berliner Straße. Der unbekannte Täter bedrohte den 24-jährigen Kassierer mit einer schwarzen Pistole und forderte auf englischer Sprache mit osteuropäischem Akzent die Herausgabe von Geld. Mit einem geringen dreistelligen Betrag und mehreren Päckchen Zigaretten in einer Plastiktüte floh der Räuber zu Fuß in Richtung Abraham-Lincoln-Straße.

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 185cm groß, 30-40 Jahre alt, dunkle Bekleidung mit knielangem Mantel, Wollmütze und heller Mundnasebedeckung. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter (0611) 345-0 entgegen.

Grundlos mit Pfefferspray besprüht

Wiesbaden, Westend, Helenenstraße, Freitag, 01.04.2022, 15:00 Uhr

(cp)Im Wiesbadener Westend wurde Freitagnachmittag ein Passant grundlos von einem Unbekannten mit Pfefferspray besprüht. Der 41-jährige Wiesbadener lief gegen 15:00 Uhr in der Helenenstraße in Richtung Bleichstraße. Vor einem dortigen Grillimbiss wurde er dann plötzlich und anscheinend grundlos von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray besprüht.

Der reaktionsschnelle 41-Jährige konnte dem Sprühstoß teilweise ausweichen und wurde daher nur geringfügig verletzt. Der Unbekannte flüchtete direkt nach dem Angriff in unbekannte Richtung.

Der Täter war ca. 20-25 Jahre alt, ca. 160 cm groß und schlank . Er hatte lockige schwarze Haare sowie dunkle Haut. Er war mit einer grünen Camouflagejacke bekleidet.

Hinweise zu dem Täter nimmt das 1.Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 entgegen.

Schlägerei auf Vereinsfeier

Wiesbaden-Dotzheim, Stegerwaldstraße, Samstag, 02.04.2022, 00:20 Uhr

(MW) Am frühen Samstagmorgen kam es auf einer Feierlichkeit eines Fußballvereins in der Stegerwaldstraße zwischen einem 32-jährigen und einem 28-jährigen Wiesbadener zu einem Wortgefecht, in dessen Folge es zu einer handfesten Schlägerei kam.

Der 32-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Beide standen unter erheblichem Alkoholeinfluss und müssen sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Einbrecher suchen erfolglos Nettomärkte heim

Wiesbaden, Mitte, Stiftstraße/Westend, Blücherstraße, Freitag, 01.04.2022, 20:15 Uhr bis Samstag, 02.04.2022, 06:30 Uhr

(cp)In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten Einbrecher es auf gleich zwei Nettomärkte in der Wiesbadener Innenstadt abgesehen. In beiden Fällen scheiterten sie an der Eingangstür.

Zuerst alarmierte gegen 06:00 Uhr ein Angestellter der Nettofiliale in der Blücherstraße die Polizei. Seit dem Ladenschluss gegen 20:15 Uhr hatten die Täter gewaltsam versucht die Eingangstür des Geschäftes zu öffnen. Sie scheiterten zwar, richteten jedoch einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Ebenso wie an der Eingangstür des seit 21:00 Uhr geschlossenen Nettomarktes in der Blücherstraße, wie eine dortige Mitarbeiterin gegen 06:30 Uhr feststellen musste. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

Wohnungseinbrecher machen Beute

Wiesbaden, Mitte, Adelheidstraße, Freitag, 01.04.2022, 22:15 Uhr bis Samstag, 02.04.2022, 00:30 Uhr

(cp)Freitagnacht machten Wohnungseinbrecher in der Adelheidstraße fette Beute. Die Täter gelangten zwischen 22:15 Uhr und 00:30 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner einer Dachgeschosswohnung und öffneten gewaltsam deren Tür. Anschließend durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume nach Beute und wurden fündig.

Es wurden zahlreiche hochwertige Gegenstände, wie z.B. Taschen, Bekleidungsstücke und Sonnenbrillen namhafter Hersteller und Designer sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

Mehrere Autos in Wiesbaden aufgebrochen

Sonnenberg, Bingertstraße/Schopenhauerstraße/Lichtenbergstraße, Donnerstag, 31.03.2022, 19:00 Uhr bis Freitag, 01.04.2022, 09:00 Uhr

(cp)In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in Wiesbaden-Sonnenberg drei geparkte BMW auf, entwendeten hochwertige Einbauteile und richtetet immense Schäden an. In der Bingertstraße, der Schopenhauerstraße und in der Lichtenbergstraße gingen die Täter gleich vor. In allen drei Fällen suchten die Unbekannten geparkte BMW verschiedener Baureihen auf und öffneten gewaltsam eines der Fenster, um anschließend die Türen zu öffnen.

Insgesamt wurden drei Infotainmentsysteme, deren Bedienelemente und zwei Lenkräder gestohlen. Der Gesamtwert der entwendeten Teile wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 3450 entgegen.

Vollbrand einer Gartenhütte,

Wiesbaden-Medenbach, Münzenbergstraße, Freitag, 01.04.2022, 22:22 Uhr

(MW) Am späten Freitagabend bekam die Wiesbadener Feuerwehr eine Mitteilung über eine brennende Gartenhütte in Wiesbaden-Medenbach. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Holzhütte bereits voll in Flammen. Aufgrund des Schneefalls und den kalten Temperaturen geht die Polizei nach jetzigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl aus Kellerabteil in Tiefgarage, Wiesbaden-Schierstein

Storchenallee, Donnerstag 31.03.2022, 23 Uhr bis Freitag 01.04.2022, 15:30 Uhr

(MW) In einer Reihenhaussiedlung in Wiesbaden-Schierstein wurden in der Zeit von Donnerstagnacht auf Freitagnachmittag aus einer Tiefgarage mit Kellerabteilen zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Wie die Täter in die geschlossene Tiefgarage kamen ist bislang nicht bekannt. Die zuständige Fachdienststelle der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der (0611) 345-2440 entgegengenommen.

BMW aufgebrochen und Teile ausgebaut, Wiesbaden

Siegfriedring, Samstag, 02.04.2022 03:34 Uhr

(MW) Am frühen Samstagmorgen wurde erneut ein Fahrzeug der Marke BMW aufgebrochen und es wurde das Lenkrad sowie das Infotainmentsystem ausgebaut und geklaut. Der oder die unbekannten Täter schlugen die Scheibe auf der Fahrerseite ein, um so in das Fahrzeug zu gelangen. Der Wert des Diebesgutes liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der (0611) 345-0 entgegen.

Betrunken in Baustelle gefahren, Wiesbaden

Dotzheimer Straße, Samstag, 02.04.2022, 19:25 Uhr

(ds) Am Samstagabend fuhr der Fahrer eines Transporters unter Alkoholeinfluss gegen mehrere Warnbaken im Baustellenbereich. Der 41-Jährige aus Wiesbaden befuhr gegen 19:25 Uhr die Dotzheimer Straße stadtauswärts und fuhr mit seinem weißen Transporter in Höhe der Carl-von-Linde-Straße in eine Baustelle. Dabei stieß er gegen die aufgestellten Warnbaken. Der Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kehrte aber kurze Zeit später nach dort zurück. Bei der polizeilichen Aufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Er wurde auf ein Wiesbadener Polizeirevier gebracht und musste hier eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Autoaufbrecher zugange, Ipod gestohlen Wiesbaden, Südost

Etzelstraße, Samstag, 02.04.2022, 02:18 Uhr bis 02:20 Uhr

(Fu)Samstagnacht hat ein Unbekannter in der Etzelstraße ein Fahrzeug aufgebrochen und ein Elektrogerät aus dem Innenraum gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten die Täter die Beifahrertür eines in der Hofeinfahrt geparkten Mercedes GEL 350 mittels elektronischem Werkzeug, um sich Zutritt zum Inneren des Fahrzeugs zu verschaffen. Von dort entwendeten sie ein IPod. Mit ihrer Beute gelang ihnen daraufhin unbemerkt die Flucht.

Da die Hofeinfahrt des Geschädigten Videoüberwacht ist, konnte ein Täter wie folgt beschrieben werden. Demnach handelte es sich um eine männliche Person mit schlanker Figur und ohne Bart. Bekleidet war der Mann mit einer Wollmütze und einer Daunenjacke. Er trug zudem ein Mundnasenschutz und führte einen Rucksack mit sich. Bei der Tatausführung führte der Dieb ein E-Bike mit sich. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)345-0.

Kleinkraftrad gestohlen, Wiesbaden, Biebrich

Drususstraße, Samstag, 02.04.2022, zwischen 21:00 Uhr und 21:45 Uhr

(Fu)Am Samstag dem 02.04.2022, gegen 21:00 Uhr, stellte ein 27-Jähriger Mann seinen Roller verschlossen in der Drususstraße ab. Als er ca. 45 Minuten später dort wieder eintraf, war der Roller weg. Er verständigte die Polizei. Kurz darauf erblickte er seinen Roller fahrend in Höhe der Armenruhstraße in Biebrich. Der Fahrer war männlich, trug eine beige Jacke, eine schwarze Hose und einen schwarzen Jethelm.

Im Rahmen einer durchgeführten Fahndung konnten in der Glarusstraße zwei Roller festgestellt werden, die einer Funkstreife entgegenkamen. Einer passte auf die Beschreibung des entwendeten Rollers. Die Zeit, die der Streifenwagen brauchte um zu wenden, nutzte der Fahrer des gestohlenen Kraftrades, um unerkannt zu flüchten.

Den zweiten Roller konnten die Beamten stellen. Auch bei diesem wurde die Streife fündig. Der Fahrer hatte weder einer gültigen Fahrerlaubnis, noch war das Kleinkraftrad versichert. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die weitere Fahndung nach dem gestohlenen Roller blieb erfolglos. Deswegen sucht das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611-345 2540 dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Roller und dem geflüchteten Fahrer geben können.

Rheingau-Taunus

Mehrere Unfälle durch Wintereinbruch

Bad Schwalbach (ots) – In den Höhenlagen des Taunus kam es am Freitagabend und bis spät in die Nacht aufgrund des Schneefalls zu zahlreichen Verkehrsunfällen, die aber zum größten Teil glimpflich verliefen. Einige Autofahrer waren wegen des zuvor schönen Wetters bereits mit Sommerreifen unterwegs, obwohl der Wetterumschwung hinreichend angekündigt wurde. Die Straßenmeistereien waren seit 20:00 Uhr mit mehreren Räum- und Streufahrzeugen im Wintereinsatz.

Insgesamt verunfallten im Bereich der Polizeistationen Bad Schwalbach und Idstein 14 Fahrzeuge mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von etwa 93.000 EUR.

5 Personen wurden bei den folgenden Unfällen leicht verletzt:

Heidenrod, L3455, Springener Straße, Freitag, 01.04.22, 19:35 Uhr

Ein 80 Jahre alter Fahrer aus Bad Schwalbach kam bei Kemel mit seinem Ford auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und landete im Graben. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 EUR.

Niedernhausen, L3273, Talstraße, Freitag, 01.04.22, 20:20 Uhr

Eine 76 Jahre alte Fahrerin aus Niedernhausen geriet auf der L3273 bei Engenhahn mit ihrem Nissan auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Linienbus zusammen. Die Frau hatte großes Glück und überstand den Unfall mit leichten Blessuren. Sie wurde aber zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Auch in dem Linienbus wurden die 32 Jahre alte Fahrerin aus Idstein sowie ein 18 Jahre alter Fahrgast aus Niedernhausen leicht verletzt, konnten aber das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten war auch die Feuerwehr eingesetzt.

Das Abschleppen der beschädigten Fahrzeuge gestaltete sich jedoch schwierig, so dass die L3273 für die Dauer von etwa 3 Stunden voll gesperrt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 EUR

Idstein, L3026, Freitag, 01.04.22, 22:15 Uhr

Ein 48 Jahre alter Taxifahrer aus Idstein rutschte mit seinem Toyota auf der L3026 bei Dasbach in den Graben und landete auf dem Dach. Auch er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Taxi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 EUR

Mülltonnenbrand

Idstein, Auf der Au 4, Sonntag, 03.04.22, 04.45 Uhr

Ein Anwohner stellte in den Morgenstunden des 03.04.22 einen Mülltonnenbrand in der Straße Auf der Au in Idstein fest und alarmierte die Feuerwehr. Auf einem entsprechenden Stellplatz nahe eines Mehrfamilienhauses wurden insgesamt zwei gelbe Tonnen durch Feuer komplett zerstört. Die Feuerwehr Idstein löschte den Brand ab und verhinderte das Übergreifen auf weitere Behälter. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Taunustein-Bleidenstadt, Hahner Weg 5, Samstag 02.04.22, 00.00-15.00 Uhr

Ein am Fahrbahnrand stehender schwarzer Audi A4 wurde im oben genannten Zeitraum durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Es wurde die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt. An dem Audi entstand ein Sachschaden von 10.000EUR. Der Verkehrsunfallfluchtsachbearbeiter der Polizei Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Schwalbach unter 06124/70780

Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall

B42 Rüdesheim, Europadreieck, Samstag, 02.04.2022, 14:20 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Sachschadenshöhe von ca. 6.500 Euro kam es am Nachmittag des 02.04.2022 in Rüdesheim am Rhein. Ein 80-jähriger Geisenheimer befuhr die B42 mit seinem Mercedes aus Geisenheim kommend nach Rüdesheim und missachtete die baustellenbedingte Vorfahrtsregelung am Europadreieck, als er mit dem Ford einer 73-jährigen Rüdesheimerin zusammenstieß, die der Vorfahrtsstraße folgte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall augenscheinlich niemand verletzt.

Die Polizei Rüdesheim nahm den Unfall auf und leitete ein Bußgeldverfahren ein.

