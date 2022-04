Verkehrssituation aufgrund der Wetterlage – Bereiche BAB 4 /5 /7

(ots) – Mit Tagesanbruch am Freitag 01.04.2022 ab 06:30 Uhr war auf den Bundesautobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld bereits konstanter Schneefall zu verzeichnen. Besonders betroffen war zu diesem Zeitpunkt die Höhelage “Pommer” auf der Bundesautobahn 7.

Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs und der damit verbundenen Zunahme des Fahrzeugverkehrs kam es in den Morgenstunden alleine in diesem Bereich aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn bereits zu 3Verkehrsunfällen. Bei den betreffenden Verkehrsunfällen handelte sich um Sachschadenunfälle. Unfallursächlich war in allen Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit an die vorherrschenden Witterungsbedingungen. Die Gesamthöhe des Sachschadens dieser Unfälle ist mit 25.000 Euro zu beziffern.

Durch die anschließenden Bergungsarbeiten kam es in diesem Zusammenhang auch zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderung auf der Bundesautobahn 7.

Im weiteren Tagesverlauf kam es aufgrund des nachlassenden Schneefalls und des permanenten Einsatzes von Räum- und Streufahrzeugen zu keinerlei Beeinträchtigung des Verkehrsflusses auf den Bundesautobahnen.

In den Abendstunden, ab 19:00 Uhr, fiel die Temperatur im Zuständigkeitsbereich unter den Gefrierpunkt und es kam wieder zu stärkerem, dauerhaftem Schneefall. Innerhalb kürzester Zeit waren die Fahrbahnen der Autobahnen 4, 5 und 7 komplett mit Schnee bedeckt. Die zuständigen Autobahnmeistereien Hönebach und Alsfeld waren zu diesem Zeitpunkt mit dem maximal verfügbaren Kontingent an Streufahrzeugen im Einsatz. Trotzdem kam es mit dem Einsetzen des starken Schneefalls auf allen Autobahnen zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

Im Verlauf der Abend- und Nachtstunden kam es aufgrund der Witterungslage zu weiteren 9 Verkehrsunfällen. Bei diesen Verkehrsunfällen handelte sich ebenfalls glücklicherweise lediglich um Sachschadenunfälle. Unfallursächlich war auch hier in allen Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit an die vorherrschenden Witterungsbedingungen. Die Gesamthöhe des Sachschadens dieser Unfälle ist mit 70.000 Euro zu beziffern.

Eine weitere Herausforderung für Polizei und Autobahnmeisterei in dieser Nacht war, dass es an den verschiedenen Steigungsstrecken zum teilweise Erliegen des Schwerverkehr kam. Hierbei handelte es sich vorwiegend um liegengebliebene Sattelzüge auf dem ersten Fahrstreifen, welche aufgrund der glatten Fahrbahn und ihres Gewichtes nicht in der Lage waren die Steigung zu überwinden.

An den meisten Steigungsstrecken konnte diese Problematik aufgrund des massiven Einsatzes der Streu- und Räumfahrzeug innerhalb kürzester Zeit gelöst werden, so dass es zu keiner nennenswerten Staubildung kam.

Radfahrer auf eisglattem Feldweg gestürzt

Großenlüder (ots) – Glück im Unglück hatte ein 53-jähriger Radfahrer aus Fulda, als er am Sonntag 03.04.2022, gg. 10.30 Uhr einen Feldweg in der Gemarkung Großenlüder vom Forsthaus Buchwald kommend in Richtung Körbelshütte befuhr. Auf dem Feldweg geriet der Fahrradfahrer auf eisglattem Boden ins Rutschen und verlor auf der abschüssigen Strecke die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und blieb verletzt liegen.

Glücklicherweise hatte der 53-Jährige sein Handy mit sich geführt und konnte eigenständig einen Rettungswagen bestellen und zu sich lotsen. Vorsorglich wurde er durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ambulanter Behandlung konnte er leicht verletzt wieder entlassen werden.

An dem Fahrrad des 53-Jährigen, einem Mountainbike, entstand geringer Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf BAB 5 – Eine Person verletzt

Am Samstag 02.04.2022, gg. 08.20 Uhr, kam es auf der BAB 5, Reiskirchener Dreieck in Richtung Hattenbacher Dreieck, zwischen der AS Alsfeld (Ost) und der Rastanlage Rimberg, ca. km 378,950, Gemarkung Breitenbach am Herzberg, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, bei winterlichen Verhältnissen zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen eine Person verletzt wurde und die Fahrbahn über mehrere Stunden voll gesperrt war.

Ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei Alsfeld befand sich im Räum- und Streueinsatz an o. g. Örtlichkeit, auf dem ersten von drei Fahrstreifen. Der nachfolgende 44-jährige rumänische Fahrer eines Sattelzuges fuhr aus derzeit nicht bekannten Gründen auf das Räumfahrzeug auf und wurde hierbei verletzt. Er wurde ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Fahrer des LKW der Autobahnmeisterei blieb unverletzt.

Beide involvierten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß ineinander verkeilt, die Fahrbahn musste in Richtung Nord voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der AS Alsfeld (Ost) abgeleitet, eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung und Umleitungsempfehlung wurde veranlasst.

Nachdem eine Abschlepp- und Bergungsfirma vor Ort eintraf, wurde, soweit möglich, versucht die PKW, welche sich in der Vollsperrung befanden, linksseitig an der Unfallstelle vorbeifahren zu lassen. LKW konnten die Engstelle jedoch nicht passieren. Anschließend wurde wieder voll gesperrt. Nachdem alle Fahrzeuge abgeflossen waren musste die Fahrbahn zwecks weiterer Bergungsmaßnahmen wieder voll gesperrt werden.

Zum Berichtszeitraum dauern die Maßnahmen noch an. Im Bereich der Unfallstelle waren neben der Autobahnmeisterei Alsfeld die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim (Kernort), sowie die Freiwilligen Feuerwehren der Kirchheimer Ortsteile Willingshain, Frielingen, Gersdorf und Heddersdorf eingesetzt, zudem zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt.

Nach erster Schätzung wird von einer Gesamtschadenshöhe von 100.000,- Euro ausgegangen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

BEBRA. Am Samstag, gegen 00:05 Uhr, befuhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigsau die Bundesstraße 27, aus Richtung Eschwege kommend, in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Abfahrt Bebra-Süd wechselte er zunächst auf den Verzögerungsstreifen, fuhr dann aber weiter geradeaus. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Grünfläche, prallte an deren Ende gegen die leichte Böschung zu der angrenzenden Auffahrt und kam hier schlussendlich zum Stehen.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Passanten verständigten die Polizei. Diese stellte bei dem Ludwigsauer eine deutliche Alkoholisierung fest. Der Mann musste sich in einem Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein in amtliche Verwahrung geben. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Philippsthal (ots) – Am 02.04.2022 gg. 18:12 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld die L 2604 aus Richtung Unterbreitzbach kommend in Richtung B62. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Hauneck befuhr die B 62 von Philippsthal kommend in Richtung Bad Hersfeld. Der Bad Hersfelder übersah den vorfahrtsberechtigten Haunecker, so dass es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß kam, wobei die beteiligten Pkw anschließend noch gegen mehrere Verkehrsschilder rutschten.

Der Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 12.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Friedewald (ots) – Am 03.04.2022 gg. 00:30 Uhr, kam es auf der B62 zwischen Friedewald und Unterneurode zu einem Verkehrsunfall mit Wild. Ein Reh querte die Fahrbahn und die 51-jährige Pkw Fahrerin aus Leimbach konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR.

Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall in Petersberg

Ein 59-jähriger Fuldaer parkte am 01.04.2022 um 15.25 Uhr mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke in der Billerer Straße in Petersberg aus. Vermutlich auf Grund eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems fuhr dieser ungebremst 200 Meter rückwärts. Hierbei streifte dieser eine Laterne und kam glücklicherweise an einem geparkten Opel zum Stillstand.

An seinem Citroen und dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fuldaer wurde bei dem Unfall auch noch verletzt und zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum verbracht.

Unfall zwischen Buchenrod und Hauswurz

Zunächst befuhr ein 19-jähriger aus Hosenfeld die Landesstraße zwischen Buchenrod und Hauswurz. Auf Grund der Witterung (Schneefall) kam dieser am 01.04.2022 um 09.40 Uhr von der Fahrbahn ab und teilweise auf der Bankette und im Graben zum Stillstand.

Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der Schaden an dem Golf noch in Grenzen. Unglücklicherweise kam nun ein 62-jähriger Neuhofer mit seinem seinem Seat an der Unfallstelle ins Rutschen und stieß gegen den zuvor verunfallten Golf, so dass an diesem nun ein Totalschaden entstand. Glücklicherweise wurden die Fahrer nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindesten 7.000 Euro.

Unfall auf Grund von Schneeglätte in Giesel

Am Freitag, dem 01.04.2022 gegen 16.30 Uhr befuhr eine 21-jährige Kalbacherin mit ihrem Seat die Landstraße zwischen Giesel und Neuhof. Auf Grund von Schneeglätte kam diese ins Schleudern, steuerte ihr Fahrzeug zu weit nach links, schleuderte über die Gegenfahrbahn gegen die Leitplanke und wieder zurück auf ihren Fahrstreifen und gegen die dortige Leitplanke. Dadurch entstand an dem PKW ein Totalschaden von mindestens 6.000 Euro. Die junge Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Niederaula. Am 01.04.2022 gg. 13:50 Uhr kam es an der Kreuzung Richthofstraße / L3471 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein 61-jähriger Niederaulaer, den Verbindungsweg aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Haunetal befuhr, einem 61-jährigen Niederaulaer die Vorfahrt nicht gewährte, welcher von Mengshausen kommend in Richtung Unterschwarz unterwegs war.

Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 14.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am 01.04.2022 gg. 10:11 Uhr kam es auf der B324 zw. HEF-Allmershausen in Richtung HEF-Heenes zu einem Auffahrunfall, als ein 20-jähriger Hünfelder nicht rechtzeitg auf schneebedeckter Fahrbahn seinen Lkw abbremsen konnte. Er fuhr auf das Heck eines Pkw eines 18-Jährigen aus Neuenstein. Der Neuensteiner wurde leichtverletzt. An dem Lkw sowie dem Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von 5.000.

Verkehrsunfallflucht

Schenklengsfeld. Am 01.04.2022 gg. 09:21 Uhr kam es auf der K 16 zw. Ufhausen und Unterweisenborn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 18-jährige Polin mußte mit ihrem Lkw Kastenwagen einem entgegenkommenden, vermutlich silbernen, Pkw ausweichen, da dieser glättebedingt in Schleudern geriet. Der silberne Pkw verließ die Unfallstelle, ohne sich den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

An dem Lkw Kastenwagen der Polin entstand Sachschaden. Hinweise zum Unfallhergang oder dem silbernen Pkw bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnumer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Haunetal. Am 02.04.2022, gg. 09:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Hersfelder die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. In Höhe Haunetal – Odensachsen kam er witterungsbedingt von der Fahrbahn ab und fuhr in die Schutzplanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 5.250 EUR.

Vorfahrtsverletzung – niemand verletzt

Fulda (ots) – Am Donnerstag 31.03.2022 kam es gg. 12:10 Uhr an der Einmündung Landesstraße 3174 Petersberg-Margretenhaun und Margretenhauner Straße zu einem Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung. Eine 18-jährige Seat-Fahrerin aus der Marktgemeinde Hilders wollte von Petersberg kommend an der o.a. Einmündung nach links auf die Landesstraße in Fahrtrichtung Rhön einbiegen.

Dabei übersah die Fahranfängerin eine 52-jährige VW-Fahrerin aus dem thüringischen Dermbach und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde zum Glück niemand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8.000 EUR. Beide beteiligten Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei Überholvorgang ins Schleudern geraten – 2 Verletzte

Am Freitag 01. April 2022, war eine 37-jährige Frau aus Fulda zusammen mit 13-jährigen Kind in einem Pkw Ford Galaxy gg. 19:45 Uhr auf der B27 in Fahrtrichtung Hünfeld unterwegs. Auf dem zweispurigen Teilstück zwischen den Anschlussstellen Marbach-Nord und -Süd überholte die Fzg.-Führerin mehrere Fzg.

Dabei kam sie auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern, geriet nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Ford kam auf dem Dach zum Liegen. Die Insassen konnten sich selbstständig aus dem total beschädigten Fzg. befreien und wurden mit leichten Verletzungen in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht.

Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden in einer Höhe von ca. 15.000 EUR. Der Pkw musste mittels Kran eines Abschleppfahrzeuges geborgen werden. Während der Auf- und Bergungsarbeiten war die B27 in beiden Fahrtrichtungen für ca. 20 Minuten voll gesperrt.

Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person.

Am Donnerstag 31.03.2022, kam es gg. 17:45 Uhr im Kreuzungsbereich Leipziger Str./Wörthstr. zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Pkw Chevrolet eines 48-jährigen Mannes auf Hünfeld musste im o.a. Kreuzungsbereich stadtauswärts fahrend verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 26-jährige Frau aus Fulda konnte ihren Pkw Seat noch rechtzeitig dahinter zum Stehen bringen, jedoch gelangt dies einer dahinterfahrenden Verkehrsteilnehmerin nicht mehr.

Eine 27-jährige BMW-Fahrerin aus der Gemeinde Nüsttal fuhr auf den Seat auf, der seinerseits auf den Chevrolet geschoben wurde. Dadurch wurde der Chevrolet-Fahrer leicht verletzt und klagte über Nackenschmerzen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 900 EUR.

Verkehrsunfall

Hohenroda (ots) – Am Freitagabend 01.04.2022 gg. 18.35 Uhr, kam zwischen den Ortsteilen Oberbreitzbach und Ransbach eine 23-Jährige aus dem Eichsfeld mit ihrem Pkw aufgrund Schneeglätte von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die drei Insassen, darunter ein Kleinkind, blieben unverletzt. Auf dem PKW waren Winterreifen montiert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von EUR 6.500.

Unfall mit drei Beteiligten und Sachschaden

B279 Gersfeld – Altenfeld (ots) – Am Freitag 01.04.2022 gegen 21:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 279 zwischen Gersfeld und Altenfeld ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 19.000 EUR.

Eine 22-jährige Gersfelderin fuhr mit ihrem Pkw Audi A3 Sportback von Gersfeld kommend in Richtung Altenfeld. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie auf Grund von Straßenglätte ins Rutschen und streifte zwei entgegenkommende Fahrzeuge.

Die 3 beteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Bundesstraße 279 musste während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Sommerreifen

Hünfeld (ots) – Am Freitag 01.04.2022 ereignete sich gegen 18.40 Uhr auf der K 147 zwischen den Ortsteilen Roßbach und Malges ein Verkehrsunfall bei dem die allein beteiligte Unfallverursacherin leicht verletzt wurde.

Eine 21-jährige Opelfahrerin kam auf Grund der mittlerweile wieder winterlichen Straßenverhältnisse mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Verkehrsleitpfosten und stieß mit der Fahrzeugfront gegen eine Böschungswand.

Infolge des Aufpralls wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde im Frontbereich total beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, Schadenshöhe ca. 6.000 Euro.

