Bad Hersfeld/BAB4 (ots) – Am späten Freitagabend 01.04.2022 kam es auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Osten kurz nach der Anschlussstelle Bad Hersfeld, im Steigungsbereich „Wippershainer Höhe“ in einer Autobahnbaustelle mit verringerter Durchfahrtsbreite, zu mehreren quer stehenden Sattelzügen. Den eingesetzten Streu- und Räumfahrzeugen war es nicht mehr möglich diesen Bereich zu durchfahren und die Fahrbahn vom Schnee zu befreien.

So kam es am Samstag 02.04.2022 gegen 01:30 Uhr zum kompletten Erliegen des Fahrzeugverkehrs in Fahrtrichtung Osten.

Durch mehrere Streifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld und dem Einsatz mehrerer Streufahrzeuge der Autobahnmeisterei konnte diese Situation nur derart gelöst werden, dass unter polizeilicher Aufsicht die Räumfahrzeuge an der Betriebsumfahrung „Sorga“ auf der BAB 4 entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Staubeginn vorrückten und dort entsprechend mit dem Einsatz von Streusalz die quer stehenden Sattelzüge wieder fahrtüchtig machten.

Dieser Vorgang musste mehrfach wiederholt werden, um alle Sattelzüge aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Erst gegen 06:00 Uhr kam der Verkehr in diesem Bereich wieder störungsfrei zum Anlaufen.

Insgesamt kam der Fahrzeugverkehr auf der BAB4 in diesem Bereich über einen Zeitraum von 4,5 Stunden vollständig zum Erliegen. Die Staulänge auf der A4 in diesem Bereich hatte in der Spitze eine Länge von 8 Kilometern.

Diese Berichtserstattung endet mit Stand 02.04.2022 um 06:30 Uhr.

