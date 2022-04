Zu tief ins Glas geschaut

Herxheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag 03.04.2022 gegen 01:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 21-jährigen PKW-Fahrer in Landau in der Otto-Hahn-Straße. Im Rahmen eines Alkoholtests wurden bei dem jungen Fahrer aus den Landkreis Südliche Weinstraße 1,17 Promille gemessen. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum.

Zu einem späteren Zeitpunkt gegen 03:20 Uhr wurde bei einer weiteren Verkehrskontrolle in Herxheim in der Oberhohlstraße bei einem 39-jährigen PKW-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille festgestellt. Der 39-Jährige fiel zuvor auf, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Beiden Autofahrern wurde je eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine sichergestellt. Gegen beide wurde je ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Medizinischer Notfall

Edenkoben (ots) – Im Rahmen der Streife konnte am Freitag 01.04.2022 gegen 12 Uhr ein BMW-Fahrer erkannt werden, welcher beim Kreisverkehr der K6 von Venningen kommend trotz freier Fahrbahn nicht weiterfuhr. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass ein medizinsicherer Notfall vorlag.

Der 68-jährige Fahrer klagte über Kreislaufprobleme. Nach eigene Angaben sei er unmittelbar vor der Kontrolle kurzzeitig ohnmächtig gewesen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst übernahm die weitere medizinische Behandlung.

Verkehrsunfallflucht durch LKW

B10/AS Birkweiler (ots) – Am Samstag 02.04.2022, befuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines Sattelzuges gegen 06:30 Uhr die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Landau und wich kurz nach der Anschlussstelle Birkweiler einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Pannenfahrzeug aus. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden PKW.

Trotz kurzer Unterredung mit dem PKW-Fahrer verließ der LKW-Fahrer die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Lastzug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben (06323-9550) zu melden.

Schaden verursacht und geflüchtet

Altdorf (ots) – Im Zeitraum der letzten zwei Wochen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw BMW Mini, der auf dem öffentlichen Parkplatz in der Wiesenstraße in Altdorf abgestellt war. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 200 EUR zu kümmern.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Böbingen (ots) – Am 01.04.2022 befuhr gegen 18:35 Uhr ein 30-jähriger Ford-Fahrer die K6 von Gommersheim in Richtung Altdorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die K36 von Böbingen kommend in Richtung K6. An der dortigen Einmündung bog der unbekannte Fahrzeugführer nach links in Richtung Altdorf ab. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt des bevorrechtigten Ford-Fahrers.

Der 30-Jährige musste stark bremsen und ausweichen. Infolge dessen kollidierte er mit einem Leitpfosten. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 300 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.