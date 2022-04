Unfall beim rückwärts fahren

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es in der Nacht vom 31.03.2022 auf den 01.04.2022. Gegen 04:30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Transporter die Stockholmer Straße in Speyer. Dort verpasste er seine gewünschte Einfahrt auf ein Firmengelände und setzte sein Fahrzeug zurück.

Beim Rückwärtsfahren übersah er dann einen 58-jährigen Speyrer mit seinem PKW, welcher hinter dem 22-Jährigen fuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich der 58-Jährige leicht und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 EUR.

Ladendieb zweimal erwischt

Speyer (ots) – Am Samstagmittag 02.04.2022 wurde ein Ladendieb zweimal bei einem Diebstahl von Parfümflaschen erwischt. Der 18-jährige Tatverdächtige aus Karlsruhe entwendete zunächst in einem Geschäft in der Maximilianstraße mehrere Parfümflaschen. Hierbei wurde er von aufmerksamen Mitarbeitern gesehen, die daraufhin die Polizei verständigten.

Nachdem der Tatverdächtige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde beging er erneut einen Ladendiebstahl in einem anderen Geschäft in der Maximilianstraße. Hier konnte er nachträglich mittels Videoaufzeichnung identifiziert werden. Den Tatverdächtigen erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Ladendiebstahl. Durch die Diebstähle entstand den Geschäften ein Schaden von ca. 1.200 EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am Samstagabend 02.04.2022 wurde ein 52-jähriger Speyrer mit seinem PKW durch eine Polizeistreife in der Kämmererstraße in Speyer kontrolliert. Der Fahrer fuhr teilweise Schlangenlinien und reagierte zunächst nicht auf Anhaltesignale.

Der Grund hierfür dürfte lag an der Alkoholisierung des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,17 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Einbruch in ein Tattoo-Studio

Speyer (ots) – Am frühen Freitagmorgen 01.04.2022 hebelte ein bisher unbekannter Täter in der Auestraße ein Fenster zu einem Tattoo-Studio auf und gelangte hierdurch ins Innere. Es wurde Bargeld im niedrigen 4-stelligen Bereich entwendet.

Wer hat im Umfeld der Auestraße zu dieser Zeit eine verdächtige Person beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Tatausführung geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.