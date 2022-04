Taschendiebstähle im Innenstadtbereich – Hinweise erbeten

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) – Am Freitag 01.04.2022 gegen 15:00 Uhr meldete ein aufmerksamer 16-jähriger Zeuge aus Ludwigshafen, dass 2 Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren den Geldbeutel aus dem Rucksack einer 59-jährigen Frau, welche sich an der Bushaltestelle auf Höhe der Rheingalerie befand, entwendet hatten.

Die Mädchen hatten sich sodann in die Rheingalerie begeben. Im weiteren Verlauf konnten die Polizeibeamten eine fußläufig flüchtende weibliche Person im Bereich des Ludwigsplatzes stellen und kontrollieren. Inwieweit die Person an der Tat beteiligt sein könnte, muss im Nachgang geklärt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 600 EUR.

Darüber hinaus kam es auch bei einer 20-jährigen Frau zwischen 12.15-12.45 Uhr zu einem Diebstahl der Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche in der Rheingalerie. Konkrete Täterhinweise bestehen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Die Schadenshöhe beläuft sich hier auf etwa 200 EUR.

Ob zwischen den beiden Fällen einen Zusammenhang besteht, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Etwaige Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ein Ausflug der besonderen Art – Im Wildpark eingesperrt

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Samstagabend 02.04.2022 wurden eine 30-jährige Frau aus Kassel und eine 39-jährige Frau aus Mutterstadt mit ihren jeweiligen Kindern, versehentlich im Wildpark in Rheingönheim eingeschlossen. Glücklicherweise hatten die Frauen ein Mobiltelefon dabei und konnten die Polizei verständigen.

Ein verantwortlicher Schlüsselträger befreite die Familien kurze Zeit später aus dem Park. Dieser Ausflug bleibt wohl noch lange Zeit in deren Erinnerung.

Diebstahl von Rucksack im Einkaufsmarkt

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Freitag 01.04.2022 gegen 14:46 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Rucksacks im REWE-Markt in der von-Kieffer-Straße. Die 76-jährige Geschädigte aus Altrip legte ihren Rucksack, in welchem sich ihre Geldbörse befand, in ihren mitgeführten Einkaufskorb.

Die Geschädigte wurde im Bereich des Blumenverkaufs von einer ihr unbekannten männlichen Person angesprochen und nach einem Preis gefragt. Kurze Zeit später stellte sie das Fehlen ihres Rucksackes fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Die Person war männlich, ca. 30-50 Jahre, ca. 175 cm, kurze Haare.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) – Am Samstag 02.04.2022 gegen 17:22 Uhr meldeten aufmerksame Passanten in der Bleichstraße ein heranfahrendes Fahrzeug, dessen Fahrer schwankend ausstieg und hierbei eine Bierflasche in der Hand hielt. In der Folge trafen die Polizeibeamten den besagten Mann in einem nah gelegenen Friseursalon an.

Der alkoholisierte 44-jährige Ludwigshafener wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Stadtmitte (ots) – Am Freitag 01.04.2022 gegen 13:05 Uhr, befuhren ein 54-jähriger PKW-Fahrer und ein 23-jähriger Rollerfahrer die Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen. Als der PKW-Fahrer beabsichtigte rechts am Fahrbahnrand anzuhalten, versuchte der Rollerfahrer den PKW rechts zu überholen.

Hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Rollerfahrer zu Boden fiel. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Sachbeschädigung an Eingangstür

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitagabend des 01.04.2022 gegen 21:15 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Eingangstür eines Schachclubs in der Luitpoldstraße. Eine Glasscheibe wurde hierbei mit einer Straßenpylone beschädigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 telefonisch unter 0621/963-2222 zu melden.

Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag 31.03.2022 auf Freitag 01.04.2022, kam es in einer Kleingartenanlage im Bastenhorstweg zu mehreren Aufbrüchen von Gartenparzellen und Geräteschuppen.

Die Schadenshöhe kann abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen und Geschädigte werden nun gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621/963-2222 zu melden.