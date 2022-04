Brand in Mehrparteienhaus – Zeugen gesucht

Feuerwehr Frankenthal (ots) – Glücklicherweise keine Verletzten gab es am frühen Sonntagmorgen 03.04.2022 gegen 05:20 Uhr bei einem Kleinbrand in den Kellerräumen eines Wohnkomplexes in der Mahlastraße in Frankenthal. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte verließen bereits Bewohner ihre Wohnungen durch das lediglich leicht verrauchte Treppenhaus.

Der Brand im Kellergeschoss war bereits durch eintreffende Polizeikräfte soweit gelöscht worden, hier fanden lediglich noch Nachlöscharbeiten statt. Der Treppenraum wurde durch die Feuerwehr bis ins Dachgeschoss kontrolliert, eine Rauchabluftöffnung geschaffen und das Treppenhaus mittels Überdrucklüfter rauchfrei geblasen.

Die Bewohner wurden auf Grund der niedrigen Temperaturen und des leichten Schneefalls kurzzeitig in den Hausfluren eines Nachbaranwesens untergebracht und durch den Rettungsdienst dort betreut. Die betroffenen Kinder bekamen von der Feuerwehr sogenannte Tröstebären geschenkt, um von der unfreiwilligen Störung der Nachtruhe und dem Verlassen der eigenen Wohnräume etwas abzulenken.

Nach kurzer Zeit konnten alle Bewohner wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren. Die dabei durch die Feuerwehr durchgeführte Kontrolle der Wohnungen ergab keine weiteren Verrauchungen. Zuletzt wurden die Kellerräume noch einmal durchgelüftet. Insgesamt verließen 39 Personen kurzzeitig das Gebäude.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Frankenthal übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe übernommen hat.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr Frankenthal war insgesamt mit 5 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz.

Dazugehöritge Meldung der Polizei:

(ots) – Am Samstag 02.04.2022 kam es gegen 05:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Mahlastraße in Frankenthal. In den Kellerräumlichkeiten wurde durch Zeugen eine Rauchentwicklung gemeldet.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr umgehend gelöscht. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Sachschadenshöhe ist bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Müllcontainerbrand vor Mehrparteienhaus – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am 03.04.2022 kam es gegen 04 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand zweier Restmüllcontainer vor einem Mehrparteienhaus in der Mahlastraße in Frankenthal. Der Brand wurde von Zeugen festgestellt und mittels Feuerlöscher vorerst bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.

Ein Übergreifen der Flammen auf den daneben befindlichen Baum sowie eine Beschädigung der in der Nähe befindlichen Fahrzeuge konnte durch den beherzten Einsatz der Zeugen verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf etwa 1500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am 03.04.2022 kam es kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall in der Bodelschwinghstraße in Frankenthal. Ein 23-Jähriger Frankenthaler beschädigte beim Einparken ein daneben geparktes Fahrzeug und begab sich zu seiner Verwandtschaft, welche die Polizei informierten. Die eingesetzten Beamten führten bei dem Unfallverursacher einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von etwa 2 Promille ergab.

Der Fahrer wurde im Anschluss zwecks ärztlicher Blutprobenentnahme zur Dienststelle verbracht. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.