Wiederholt Einbruch in Wettbüro

Wörth (ots) – In den frühen Sonntagmorgenstunden des 03.04.2022 verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Mann gewaltsam Zutritt in das Wettbüro Tipico in Wörth am Rhein und löste dadurch Alarm aus. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Täter bereits ohne Beute den Tatort verlassen.

Der Mann wurde bei der Tatausführung durch die vorhandenen Kameras aufgezeichnet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das Wettbüro wurde in den vergangenen Monaten mehrfach zum Ziel von Einbrüchen.

PKW auf Kaufland-Parkplatz beschädigt

Germersheim (ots) – Am 02.04.2022 hatte ein Kunde des Kaufland-Marktes in der Mainzer Straße, im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr, seinen schwarzen Ford Mondeo auf dem dazugehörigen Parkplatz abgestellt. In dieser Zeit wurde der PKW von einer bislang unbekannten Person beschädigt.

Vermutlich dürfte der Schaden durch das zu schnelle Öffnen einer anderen Fahrzeugtür entstanden sein. Der Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de dankend entgegen.

Vorfahrt genommen und dann geflüchtet

Germersheim (ots) – Der schnellen Reaktion einer 32-järigen PKW-Fahrerin ist es zu verdanken, dass ein Verkehrsunfall in Germersheim keine schlimmeren Konsequenzen nach sich gezogen hat. Gegen 14:40 Uhr, am 01.04.2022 befuhr diese die Lingenfelder Straße von Lingenfeld herkommend.

An der Einmündung zur Bahnhofstraße missachtete ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Audis die Vorfahrt der 32-jährigen und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Obwohl die Vorfahrtsberechtigte unmittelbar eine Vollbremsung einleitete, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der Audi flüchtete anschließend sofort von der Unfallstelle in Richtung Josef-Probst-Straße. Zeugenhinweise zum Unfallhergang, Fahrer/in oder dem flüchtenden PKW nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de dankend entgegen.