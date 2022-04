Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Ein Mann versuchte am Freitag 01.04.2022, einen Sehbehinderten in der Moselstraße auszurauben. Jedoch rechnete er nicht mit dessen Gegenwehr und flüchtete letztlich ohne das ersehnte Bargeld. Der 57-jährige Geschädigte verließ gegen 12 Uhr einen Kiosk in der Moselstraße und wollte gerade Geldscheine in seinen Geldbeutel stecken, als ihn ein fremder Mann ansprach.

Jedoch reagierte der 57-Jährige nicht darauf. Im weiteren Verlauf versuchte nun der Unbekannte, ihm die Scheine aus der Hand zu reißen. Als der Geschädigte sein Geld weiterhin festhielt, erhielt er von dem Täter einen Faustschlag ins Gesicht. Zusätzlich umklammerte dieser mit dem anderen Arm den Hals des Geschädigten.

Mit einem Kopfstoß und lauten Hilferufen nach der Polizei gelang es dem 57-Jährigen sich zu befreien und den Angreifer in die Flucht zu schlagen.

Der Geschädigte, der eine Sehbehinderung hat, konnte jedoch nur eine vage Täterbeschreibung abgeben. So sei der unbekannte Mann ca. 165-170 cm groß und trug Bart. Als Oberbekleidung trug der Mann eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

