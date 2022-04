Wachenheim: Dachgeschossbrand eines Wohnhauses

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – In der Nacht vom 02.04.2022 auf den 03.04.2022 ging gegen 01:20 Uhr ein Notruf bei der Polizei Bad Dürkheim ein, dass es in Wachenheim an der Weinstraße zu einem Wohnhausbrand kommen würde. Mitteilerin war eine der beiden Bewohner des Anwesens.

Die Einsatzörtlichkeit wurde umgehend durch mehrere Polizeistreifen aufgesucht. Zudem wurde die Feuerwehr zum Einsatzort entsandt. Die Anwohner des Anwesens, welche sich erneut in das brennende Wohnhaus begeben hatten, mussten durch die eintreffenden Einsatzkräfte aus dem Anwesen geholt werden. Das Ehepaar wurde durch das DRK betreut und zur weiteren Untersuchung, wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation, in ein Krankenhaus verbracht, wo sie wenig später wieder entlassen werden konnten.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das hinzugezogene THW wurde mit der vorübergehenden Absicherung des Gebäudes beauftragt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dahingehend dauern an. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Das Haus kann vorerst nicht mehr bewohnt werden.