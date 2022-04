Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Hinterlistige Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstagabend, 02.04.2022, gg. 21:00 Uhr wurde ein 17jähriger Neustadter vor seiner Wohnung in der Gabelsberger Straße niedergeschlagen. Dem Geschädigten zufolge wurde er beim Verlassen der Wohnung von zwei bislang unbekannten Tätern abgepasst. Diese hätten ihn ohne Vorwarnung mittels Faustschlägen und einem sogenannten Schlagring zu Boden gebracht. Hier wurde er weiter getreten und geschlagen. Nachdem die Täter von ihm abließen, flüchteten beide in Richtung Innenstadt. Unbeteiligte Zeugen gaben an, dass einer der Täter eine auffällig gelbe Jacke trug. Der Geschädigte zog sich mehrere Schwellungen zu und musste im Krankenhaus untersucht werden. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

Neustadt: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 01.04.2022 wurde eine Sachbeschädigung an einem Pkw, Fiat Doblo, gemeldet. Der Halter gab an, sein Fahrzeug am 31.03.2022, gg. 16:00 Uhr, in der Allensteiner Straße geparkt zu haben. Als er am nächsten Tag, gg. 10:30 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

Neustadt: Mädchen mit Roller gestürzt – leichtverletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 31.03.2022, gg. 19:00 Uhr befuhr eine 17jährige Böhl-Iggelheimerin die L516 von NW-Mußbach in Richtung Neustadt. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr verlor sie die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad, fuhr gegen einen Bordstein und stürzte. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht. Grund für den Kontrollverlust war wohl Rollsplitt auf der Fahrbahn.

Neustadt: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 31.03.2022 gegen 00:05 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neustadt mitgeteilt, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann mit seinem Pkw von einem Hotel in der Mußbacher Landstraße losgefahren sei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw führte nach kurzer Zeit zum Erfolg. Der Pkw konnte in der Branchweilerhofstraße durch die Streife gesichtet und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte bei dem 69-jährigen Fahrer aus Hessen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):