Lambrecht, Lindenberg: Passion und Ostern 2022 in der Prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg

Lambrecht / Lindenberg – In diesem Jahr ist es wieder möglich, dass am Gründonnerstag um 19 Uhr ein Tischabendmahl im Prot. Gemeindehaus in Lambrecht gefeiert wird.

Ein gemeinsames Abendessen mit Lammbraten oder Käse für die Vegetarier ist in eine liturgische Feier zum letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern eingebettet.

Es gibt 35 Plätze und es gilt die 3G-Regelung. Anmeldung bitte im Prot. Pfarramt Lambrecht.

Am Karfreitag findet um 9.15 Uhr in Lindenberg und um 10.30 Uhr in Lambrecht ein Abendmahlsgottesdienst statt.

Die Feier der Osternacht findet wegen des späten Ostertermins in diesem Jahr schon am Ostersonntag um 5.30 Uhr statt.

Ein Weg vom Dunkel hin zum Licht und ein ganz besonderes Kreuz wird die Kraft der Auferstehung darstellen.

Im Anschluss an die Osternachtfeier findet im Prot. Gemeindehaus in Lambrecht ein gemeinsames Osterfrühstück statt.

Für die Grundausstattung ist gesorgt, österliche Buffet-Ergänzungen durch die Teilnehmer sind herzlich willkommen.

3G wird nicht kontrolliert. Es wird die Teilnahme unter 3G-Bedingungen aus Rücksicht auf sich selbst und die übrigen Teilnehmer erwartet.

Am Ostersonntag findet weiterhin um 10 Uhr ein Ostergottesdienst in Lindenberg mit Pfarrerin Martina Horak-Werz statt.

Der Ostermontag kann mit einem Gottesdienstbesuch um 10.30 Uhr in der Prot. Kirche in Lambrecht gefeiert werden.