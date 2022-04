Neustadt: Infotag für Studieninteressierte am 06. April 2022 – Jetzt wieder in Präsenz

Neustadt an der Weinstraße – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause haben Studieninteressierte wieder die Möglichkeit, den Weincampus Neustadt vor Ort kennenzulernen. Am Infotag können die Besucher das Campusgelände auf einem Rundgang erkunden und individuelle Gespräche mit Professoren, Ausbildungsbetrieben und Studierenden führen.

Mit der Schnuppervorlesung zum Thema „Nachhaltiger Wein – der Wein der Zukunft oder ein kurzlebiger Trend?“ mit Prof. Dr. Ulrich Fischer bekommen die Teilnehmer außerdem einen Einblick in den Studienalltag.

Am Infotag können sich Studieninteressierte über das gesamte Studienangebot am Weincampus informieren:

das duale Studium Weinbau und Oenologie inklusive vollständiger Winzerausbildung,

der dreijährige duale Studiengang Weinbau und Oenologie nach abgeschlossener Winzerlehre,

der berufsbegleitende MBA-Studiengang Wine, Sustainability & Sales,

den deutsch-französischen Masterstudiengang Weinbau und Oenologie.

Das Programm startet um 14:00 Uhr mit einer Vorstellung des Weincampus und einem digitalen Weinquiz, bei dem Studieninteressierte ihr Weinwissen testen können.

Um 15:00 Uhr findet der Campusrundgang durch Hörsäle, Labore, das oenologische Technikum und die Weinberge statt. Das Campusgelände liegt inmitten von Weinreben, die Studierenden können also raus aus dem Hörsaal, rein in den Weinberg. Auf dem Rundgang werden die Studieninteressierten auch das Staatsweingut mit Johannitergut besuchen.

Ab 16:00 Uhr lädt der Weincampus zum lockeren Kennenlernen und einer Weinverkostung an der NEO – Weinbar ein. Hier können die Besucher den Campuswein NEO probieren. In dieser Linie sind bisher fünf verschiedene Weine entstanden.

An verschiedenen Infoständen werden außerdem Informationen über den Ablauf der praktischen Ausbildung in den Winzerbetrieben angeboten und ein Überblick über die beruflichen Perspektiven nach dem Studium gegeben. An den Stationen erfahren die Studieninteressierten mehr über Auslandsaufenthalte und die Finanzierung ihres Studiums, über aktuelle Forschungsprojekte am Campus sowie die Bewerbungs- und Zulassungsvoraussetzungen.

Auch bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsbetrieb können wir helfen. Der Weincampus hat dafür die digitale Ausbildungsbörse Dual Match ins Leben gerufen. Hier sollen sich Studieninteressierte und Winzerbetriebe suchen und finden. Am Infotag erklären wir, wie das funktioniert und helfen bei der Registrierung.

Ein weiterer digitaler Infotag wird am Mittwoch, 01.06.2022, von 16.00 – 17.30 Uhr angeboten.

Für den Infotag gelten die 3G-Regeln. Um Anmeldung wird gebeten:

https://events.weincampus-neustadt.de/event/infotag-am-weincampus-2