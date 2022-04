Neustadt: Kreativangebote für Kinder und Jugendliche in den Osterferien im MGH

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstag, 9. April 2022, wird im Mehrgenerationenhaus (MGH) in der Von-Hartmann-Straße 11 von 10 bis 12 Uhr geschnipselt, gerissen, gefaltet, geknüllt und geklebt. Kinder im Grundschulalter bearbeiten Frühlings- und Ostermotive und komponieren sie neu: Am Ende können sie eine bunte Collage mit nach Hause nehmen. Unterstützung erhalten sie durch die ehrenamtliche Mitarbeiterin des MGHs Edeltraud Schlaghecken. Sie hatte die Idee zu diesem Osterbasteln und wird die Kinder tatkräftig unterstützen.

Beim nächsten Aktionstag am Mittwoch, 23. April, stehen Motive und Themen des Fastenmonats Ramadan im Mittelpunkt. Auch hier werden alle wieder kreativ: Mit buntem Papier, farbigen Bändern und glitzernden Schmucksteinen werden Geschenke für Freunde, Eltern und Geschwister gestaltet. Rätsel und Spiele bringen Abwechslung ins Programm und stärken die Gemeinschaft. Die Mitarbeiterin und Pädagogin des MGHs im Bundesfreiwilligendienst, Mariam Abo Lail, hat sowohl das Programm für die jüngeren Kinder von sechs bis zehn Jahren am Vormittag (von 10 bis 12 Uhr) als auch für die Elf- bis 14- Jährigen am Nachmittag (ab 14 Uhr) ausgearbeitet.

Alle Angebote werden durch das Bundesfamilienministerium im Rahmen des Projekts „MGH – gemeinsam & engagiert mit Kindern & Jugendlichen“ gefördert. Die Teilnahme ist deshalb kostenfrei.

Anmeldung sind im Mehrgenerationenhaus möglich unter der Telefonnummer 06321/31720 oder per E-Mail an mgh@neustadt.eu.