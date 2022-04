Neustadt: Der DGB Neustadt lädt ein – „Frieden, Demokratie, soziale und ökologische Gerechtigkeit“ am 05. April 2022

Neustadt an der Weinstraße – Der DGB Stadtverband Neustadt lädt Interessierte herzlich zu seinem Treffen am Dienstag, 5. April 2022, um 19.30 Uhr ins Wespennest (Über dem Konfetti, Friedrichstr. 36) ein. Das Thema der Veranstaltung ist „Frieden, Demokratie , soziale & ökologische Gerechtigkeit“.

„Frieden, Demokratie, soziale & ökologische Gerechtigkeit

Entsetzen über die „Zeitenwende“

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen erfüllen uns mit Entsetzen. Solidarisch gehen Menschen in der ganzen Welt auf die Straße in Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine, mit den mutigen Friedensaktivist:innen in Rußland und in Sorge um Frieden und Demokratie weltweit.

Frieden und Demokratie – weltweit

Heute ist die Welt ist ein Pulverfass. „Immer neue Extremwetterereignisse und jetzt auch die Corona-Pandemie untermauen die Einsicht, dass niemand wirklich sicher ist, bevor es nicht alle sind. Das betrifft auch das Verhältnis der Staaten und Völker zueinander. Kriegsrhetorik, Demonstrationen militärischer Macht und gegenseitige Gewaltandrohungen sind Teil des Problems, keine Lösungsansätze. Die globalen Probleme, die alle Menschen auf die eine oder andere Weise letztlich gemeinsam betreffen, können auch nur gemeinsam gelöst werden. “ [Frank Werneke, Vors. ver.di, 20. Februar 2022] Wir brauchen eine Welt in der das Gemeinwohl und der Schutz von Mensch und Natur vor Profite geht.

UmFairTeilen

Der Beschluss der Bundesregierung die Rüstungsausgaben zu steigern wird sofort auch die Frage aufwerfen, wer das bezahlen soll. In den letzten Jahrzehnten wurden die Profiteure der Krisen und Kriege über die Maße verschont. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Es liegt nun an uns – der Gewerkschafts- und Zivilbewegung die Interessen von Gerechtigkeit und Gemeinwohl auch in der Steuer- und Finanzpolitik in den Mittelpunkt zu rücken.

Wie können wir unsere Ohnmacht überwinden?

Diese Zeitenwende ist vor allem ein Signal an uns: wir müssen ernsthafter und entschlossener für Demokratie und soziale Gerechtigkeit aktiv werden. Wir brauchen eine Solidarität von unten.

Auch in unserem Quartier, in unserer Branche, in unserem Betrieb brauchen wir eine entschlossene Interessenvertretung und starke Gewerkschaften. So können wir unsere Ziele auf die Tagesordnung setzen: Frieden, Demokratie, soziale und ökologische Gerechtigkeit! So ist es möglich für Verbesserung vor Ort und gemeinsam mit anderen Bewegungen länderübergreifend für gute Sozialstandard und ökologische Standard einzustehen.

Werde jetzt aktiv

Der DGB Neustadt ist unter anderem aktiv

*für Frieden und Abrüstung gemeinsam mit der Friedensinitiative Neustadt/Weinstrasse

*gegen Rassismus gemeinsam mit dem Bündnis gegen Rechts

*im Bündnis Pflegeaufstand für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen.

*für die Kommunalisierung des Nahverkehrs und für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen für Busfahrer/innen.