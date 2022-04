Neustadt: Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt gratuliert Oberbürgermeister Marc Weigel anlässlich des Zuschlags zur Landesgartenschau 2027

Neustadt an der Weinstraße – Nach der offiziellen Bekanntgabe durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, dass Neustadt an der Weinstraße Ausrichterin der nächsten rheinland-pfälzischen Landesgartenschau im Jahr 2027 wird, kam die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt heute persönlich nach Neustadt an der Weinstraße, um Oberbürgermeister Marc Weigel Ihre Glückwünsche zu überbringen.

Begleitet wurde die Ministerin von Vertreterinnen und Vertreter des Bewerbungsbeirates.

Der Bewerbungsbeirat und die Ministerin sind sich sicher, dass Neustadt an der Weinstraße eine tolle Landesgartenschau durchführen wird. Insbesondere wurde sich über die mit der Landesgartenschau verbundenen nachhaltigen Effekte ausgetauscht, so beispielsweise über die Stadtentwicklung und den ÖPNV.

Die Freude, dass Neustadt an der Weinstraße Ausrichterin der nächsten rheinland-pfälzischen Landesgartenschau im Jahr 2027 wird, ist auch drei Tage nach Bekanntgabe riesig.

Als nächste Arbeitsschritte stehen vor allem zwei Themen an: Die Gründung einer Projektgesellschaft zur Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau 2027 in Neustadt an der Weinstraße sowie die Initiierung des weiteren Planungsprozesses. Um die Planung weiter zu konkretisieren und die Realisierung vorzubereiten, wird ein landschaftsarchitektonischer Wettbewerb vorbereitet und ausgeschrieben.

Neustadt an der Weinstraße freut sich auf die Landesgartenschau 2027.

