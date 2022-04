Carlsberg: Schusswaffen geraubt – Gesuchte Schusswaffen sichergestellt

Carlsberg (ots) – Polizeikräfte haben gestern unter der Leitung eines Oberstaatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Frankenthal die am 17.03.2022 in einem Waffengeschäft in Carlsberg geraubten Schusswaffen in einem geparkten Auto in Bad Dürkheim sichergestellt.

Der in Untersuchungshaft befindliche 31-jährige Tatverdächtige hatte über seine Verteidigerin den Hinweis zum Verbleib der Waffen gegeben.

Wir berichteten:

22.03.2022:

Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Neustadt konnte ein 31-Jähriger Tatverdächtiger aus Neustadt an der Weinstraße ermittelt werden. Dieser wurde am Montag (21.03.2022) gegen 16 Uhr vorläufig festgenommen.

Anschließend vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse an mehreren Objekten. Dabei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher. Die geraubten Schusswaffen wurden bislang noch nicht aufgefunden.

Der Beschuldigte wurde heute dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Neustadt, insbesondere zum Verbleib der Schusswaffen, dauern weiter an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 entgegen.

21.03.2022:

Am Donnerstag, 17.03.2022, kam es gegen 17 Uhr bei einem Verkaufsgespräch zu einem Raub von fünf Schusswaffen durch einen unbekannten männlichen Täter. Nach der Tat konnte der Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen.