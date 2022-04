Kaiserslautern – Seit 1981 sind sie beide bei der Stadt beschäftigt: Die Eheleute Gabriele und Erich Wolf begannen in diesem Jahr ihre Tätigkeit zunächst als Hauswirtschaftskraft sowie als Hausmeister im Jugendzentrum und wechselten 1993 gemeinsam in die Stiftswaldschule. Nun steht der Eintritt ins Rentenalter an – ein großer Schritt für das eingespielte Hausmeisterehepaar, denn sie bezeichnen die Grundschule gerne als „ihre“ Schule, mit der sie viele gute Erinnerungen verbinden.

„Wir hatten damals die richtige Entscheidung getroffen und an der Schule wirklich eine schöne Zeit“,

sind sich beide einig.

So ganz trennen sie sich auch im wohlverdienten Ruhestand nicht von der Stiftswaldschule, denn das Paar bewohnt weiterhin die ehemalige

Hausmeisterwohnung. Auch ist Gabriele Wolf noch bei der Hausaufgabenbetreuung in der Schule aktiv.

„Wir brauchen und genießen den Trubel mit den Kindern.“

Ansonsten wollen sie nun als Rentner zusammen verreisen – zunächst in die USA – und sich den Freunden und der Familie widmen.

Beigeordneter Peter Kiefer dankte dem engagierten und sympathischen Paar für ihre langjährige und stets zuverlässige Arbeit bei der Stadt.