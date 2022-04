Gensingen: Rheinhessen-Tag 2022 – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Gensingen – „Die Vorbereitungen für den Rheinhessen-Tag 2022, der vom 21. bis 24. Juli 2022 in Gensingen rund um das Gelände der Nahetal-Arena stattfinden wird, sind in vollem Gange“, so Projektleiter Jeremy D. Frei bei einer Pressekonferenz im ClassicX-Landhaus der Nahetal-Arena Gensingen.

Unmittelbar vor der Pressekonferenz fand ein Vorbereitungstreffen mit zahlreichen Akteuren des Rheinhessen-Tags 2022 statt. Solche Vorbereitungstreffen finden in regelmäßigen Abständen bis zum Rheinhessen-Tag statt, um über den aktuellen Planungsstand zu informieren und aufkommende Fragen gemeinsam in enger Abstimmung zu besprechen.

Die ersten Verträge mit Standbetreibern, Schaustellern etc. wurden bereits verschickt. Einige Bereiche wie z.B. das Winzerdorf, dass im Innenhof des ClassicX-Landhauses platziert wird, sind bereits komplett bestückt. Zahlreiche Winzer präsentieren hier an ihren Ständen das Beste aus ihren Kellern. „Das Interesse am Rheinhessen-Tag teilzunehmen war noch nie so riesig wie in diesem Jahr.“, freut sich Projektleiter Jeremy D. Frei. Auch weiterhin können sich Interessierte über die Homepage www.rheinhessen-tag.de anmelden. “Unser großes Ziel ist es nach wie vor das Gewerbe, Künstler, Highlights und Vereine aus ganz Rheinhessen in den Rheinhessen-Tag einzubinden. Dazu gilt immer und jederzeit unser Aufruf. Jeder kann sich einbringen und soll sich einfach bei uns melden!”

Die Classicx-Nahetal-Arena, die vom Radiosender „Antenne Bad Kreuznach“ präsentiert wird, wird ein fester Bühnenstandort mit tollen Konzerten sein. Hier läuft der Kartenvorverkauf bereits auf Hochtouren. „Wir können heute die erfreuliche Nachricht bekanntgeben, dass bereits vier Monate vor der Veranstaltung, dass Abschiedskonzert der legendären Rheinhessen-Band „FAMILY-1970″ restlos ausverkauft ist.“ Weitere Higlights erwarten die Zuschauer allerdings auch noch am Donnerstagabend, 21.07.2022 mit der Kultband „Die Crackers“. Am Freitag, 22.07.2022, präsentiert die Gruppe „Pop History“ – bekannt von „SWR1 Hits&Storys“ besondere Rock- und Pop-Klassiker aus verschiedenen Jahrzehnten und zum Abschluss wird am Sonntag, 24.07.2022, “NIGHT FEVER – The very best of the Bee Gees -“ die Nahetal-Arena rocken.

Tickets unter: https://www.rheinhessen-tag.de/tickets/

Auch auf der „C&C Kissel“-Bühne im Winzerdorf wird derzeit neben anderen vielen Highlights die bereits feststehen, noch ein Comedy-Abend am Samstag, 23.07.2022, geplant. Die „Globus“-Bühne im Jahrmarktsbereich hat bereits jetzt schon so einiges für die Besucher auf Lager. Hier wird es eine „Toto-Show“ mit der Tribute Band „Kingdom of Desire“ geben, einen Gospelabend, einen musikalischen Nachmittag mit der Schlagerbühne „on tour“ oder auch Mundart sowie Guggemusik, Show, Tanz und auch die Chaote-Cheerleader sind hier zu Gast. Diese beiden Bühnen sind an allen Tagen kostenfrei zugänglich, genauso wie der gesamte Festbereich.

Das bisherige Programm findet man hier: https://www.rheinhessen-tag.de/programm/

Dem Jahrmarktsbereich mit einem Riesenrad und vielen anderen Attraktionen wird sich erstmalig der “Platz der Retter” angrenzen. „Wir möchten den Hilfsorganisationen aus der Region die Möglichkeit geben sich auf dem „Platz der Retter“ zu präsentieren und für sich zu werben. Gerade bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Sommer hat sich gezeigt, wie wichtig gerade das Ehrenamt ist. Sie stellen Ihre Fahrzeuge aus und werden Schauübungen vorführen. Auch der TÜV wird sich hier präsentieren und Mitmachaktionen für die Besucher anbieten“, so der Projektleiter.

Des Weiteren wird es einen Künstler- und Kunsthandwerkermarkt, eine Gewerbemeile, eine Automeile und die informative Gesundheitsmesse Rheinhessen (Gesundheitsmesse nur vom 22. – 24.07.2022) geben. Alle Bereiche werden an allen vier Veranstaltungstagen kostenfrei zugänglich sein.

In den nächsten Wochen wird es noch weitere Planungen zum Programm , aber auch zur Infrastruktur wie z.B. zum Thema Parkplätze geben. „Globus Gensingen, die Ortsgemeinde Gensingen und das Classicx in Grolsheim stellen an den Veranstaltungstagen Parkplätze zur Verfügung. Von hier aus werden die Besucher dann mittels Shuttle zum Festgelände gebracht. Weitere Parkplatzmöglichkeiten werden derzeit noch geprüft“ so Frei. Auch die Feuerwehr hat bereits Ihre Hilfe angeboten und wird unter anderem dabei unterstützen, dass die Besucher – die fußläufig kommen-, sicher das Gelände erreichen.

Teilnahme, Tickets oder Infos zum Programm unter www.rheinhessen-tag.de.