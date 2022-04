Kassel-Vorderer Westen (ots) – Am Freitagnachmittag 01.04.2022 ging bei der Heinrich-Schütz-Schule in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Drohanruf ein, bei dem ein zunächst unbekannter Täter eine unmittelbar bevorstehende Gewalttat gegenüber den Anwesenden angedrohte. Die noch in der Schule anwesenden Schüler sowie das Personal sind nach derzeitigen Erkenntnissen alle von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden.

Nachdem die Polizei das Schulgelände gegen 14:15 Uhr weiträumig abgesperrt hatte und auch alle 39 anwesenden Schüler, Lehrer und Bedienstete wenig später in Sicherheit gebracht werden konnten, erfolgte eine Durchsuchung der einzelnen Gebäudeteile der Heinrich-Schütz-Schule. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf verdächtige Personen bzw. Anhaltspunkte für eine geplante oder bevorstehende Straftat.

Durch schnelle und intensive Ermittlungen geriet bereits am späten Freitagnachmittag ein 11-jähriger Junge aus Frielendorf in den Fokus der Beamten. Weitere Recherchen an seiner Wohnanschrift erhärteten den Verdacht gegen ihn und führten zum Ergebnis, dass zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr bestand.

Die Ermittlungen werden nun vom K 10 der Kriminalpolizei in Homberg weitergeführt.

