Unfallflucht mit schwangerer Frau

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) – Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung einer schwangeren Frau ereignete sich am Donnerstagabend im Stadtteil Emmertsgrund. Ein unbekannter Autofahrer befuhr gegen 18.15 die Straße “Am Götzenberg” bergab in Richtung Karlsruher Straße. Dabei geriet er in einer Rechtskurve offenbar zu weit nach links in den Gegenverkehr.

Eine entgegenkommende 26-jährige Nissan-Fahrerin musste nach rechts ausweichen. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte nach links über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanken. Der Unbekannte stoppte kurz, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Frau und fuhr anschließend einfach davon.

Da sich die 26-Jährige bereits im fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium befindet, wurde sie vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über ihren Zustand liegen keine weiteren Informationen vor.

Aufgrund der Unfallschilderung am Notruf wurde durch die Rettungsleitstelle ein Löschzug der Feuerwehr zum Unfallort beordert, der dort jedoch nicht benötigt wurde und unverrichteter Dinge wieder abrücken konnte. Hierdurch ergaben sich jedoch vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Eine Beschreibung des unfallflüchtigen Fahrzeugs und dessen Fahrers konnte bislang nicht erlangt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Betrunken und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Heidelberg (ots) – Am Freitagvormittag 01.04.2022 gegen 10 Uhr waren Beamte der Verkehrspolizei Heidelberg im Begriff einen Mercedes in der Eppelheimer Straße anzuhalten. Obwohl die Fahrerin zunächst signalisierte anzuhalten, ergriff sie mit ihrem PKW plötzlich die Flucht. Mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr die Frau über einen Fußgängerüberweg in der Emil-Meier-Straße und flüchtete weiter in Richtung Kurfürstenanlage.

Von dort wechselte sie auf die Gneisenaustraße und bog mit hoher Geschwindigkeit in die Blücherstraße ab. Im weiteren Verlauf konnten die Beamten die Fahrerin auf der Czernybrücke überholen und kurz vor einer Ampelanlage anhalten.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten schnell den vermeintlichen Grund für die Flucht fest: Die 23-jährige Frau war mit über 1,2 Promille deutlich alkoholisiert. Einen Führerschein konnte sie auch nicht vorweisen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde ihr auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen.

Sie muss nun unter anderem mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Sofern Personen auf dem Fluchtweg der Verdächtigen gefährdet wurden, oder Zeugen die Fahrt beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

Unfall verursacht und abgehauen

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Einen Unfall verursachte am Donnerstag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Rohrbach. Der Unbekannte beschädigte zwischen 7.30 Uhr und 11.45 Uhr in der Baden-Badener-Straße einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes und fuhr anschließend einfach davon. Dabei entstand Sachschaden am Mercedes in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursachen liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Unbekannte schlitzen Cabriodach auf

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 07:15 Uhr, wurde ein Auto in der Schmitthennerstraße beschädigt. Bislang unbekannte Täter schnitten das Dach eine geparkten Cabrios der Marke Mini auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Sonnenbrille.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 150 Euro, wie hoch der entstandene Sachschaden am Auto ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher des Schadens geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.