Beifahrer attackiert – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am späten Donnerstagabend 31.03.2022 gegen 23.30 Uhr, musste ein mit 4 Personen besetzter grauer Opel, an einer roten Ampel warten. Neben dem Opel wartet ebenfalls ein schwarzer BMW. Zwischen dem 20-jährigen Opel-Beifahrer und dem BMW-Fahrer kam es zu einem Streit, woraufhin der BMW-Fahrer im Bereich der Landgraf-Georg-Straße ausgestieg und auf den 20-Jährigen los ging und ihm mehrfach ins Gesicht schlug.

Auch ein zweiter BMW-Insasse stieg aus und soll sich laut Zeugen, mit einer Waffe dem grauen Opel genähert haben. Daraufhin entfernte sich der graue Opel umgehend von der Örtlichkeit. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit noch an.

Täterbeschreibung:

Beide sind ca. 20-25 Jahre alt

Der Angreifer: männlich, zwischen 170-180 cm groß, schwarze Haare, kurzer Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke mit roten Applikationen der Marke “Adidas”.

Der Komplize: männlich, ca. 185 cm groß, mittellanges schwarzes Haar, langer Vollbart. Er trug eine grüne Jacke.

Andere Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter Tel: 06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrskontrolle führt zu Wohnungsdurchsuchung – 300g Marihuana sichergestellt

Griesheim/Darmstadt (ots) – Nachdem eine Verkehrskontrolle am Donnerstagabend 31.3.2022 im Nordring in zwei Wohnungsdurchsuchungen mündete, stellte die Polizei über 300 Gramm Marihuana sicher. Gegen 20.20 Uhr stoppten die Beamten einen Daimler Benz, der mit zwei Männern, einem 37-jährigen Fahrer und einem 27-jährigen Beifahrer besetzt war. Zu Beginn der Kontrolle stellten die Ordnungshüter den Geruch von Marihuana fest.

Ihr Verdacht bestätigte sich, als sie im Wagen auf Plastiktüten stießen, die insgesamt mit knapp 200 Gramm Marihuana gefüllt waren. Auch der 37-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Im Anschluss wurden die Wohnungen der beiden Männer in Darmstadt und in Griesheim, unter anderem mit der Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes, durchsucht. In der Wohnung des 27-jährigen Griesheimers nahmen die Beamten weitere 150 Gramm Marihuana in amtliche Verwahrung.

Gegen beide Tatverdächtige wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Reinheim (ots) – Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Anne-Frank-Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten am Donnerstag (31.3.) im Zeitraum zwischen 16.15 und 22.30 Uhr ins Innere des Hauses.

Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Neben einem Besteckset, entwendeten sie diverse Alkoholflaschen. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt unter Tel. 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Groß-Umstadt (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße im Ortsteil Heubach rückte am Donnerstag (31.3.) in das Visier Krimineller. Zwischen 11-21 Uhr verschafften sich die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von Gewalt Zutritt in das Haus. Im Anschluss wurden mehrere Räume und Schränke nach Beute durchwühlt.

Sie stießen auf einen Tresor, an dem sie sich gewaltsam zu schaffen machten. Hieraus entwendeten sie unter anderem Schmuck und Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Nach Farbschmierereien Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Bislang unbekannte Vandalen trieben in der Nacht zum Freitag 01.04. in der Lessingstraße ihr Unwesen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschmierten sie einen dortigen Zigarettenautomaten und zwei geparkte Fahrzeuge, einen grauen Audi und einen weißen Skoda, mit weißer und roter Farbe.

Weil sie auf ihre Zielobjekte unter anderem Hakenkreuze sprühten, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Insgesamt werden die Schäden auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten des polizeilichen Staatsschutzes nehmen die sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Grauer Mercedes GLC entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein in der Leharstraße geparkter grauer Mercedes GLC 250d geriet in der Nacht zum Freitag 01.04.2022 gegen 2.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter überwanden auf bislang nicht bekannte Weise die Verriegelung des Fahrzeugs und fuhren anschließend mit dem Auto davon.

An dem Mercedes im Wert von rund 40.000 Euro sind die amtlichen Kennzeichen GG-MH 447 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter Tel. 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Auf die Schliche gekommen – 34-Jähriger in U-Haft

Bensheim (ots) – Einem 34-jährigen Mann sind Beamte der Polizeistation Bensheim am Donnerstagmittag 31.3.2022 auf die Schliche gekommen. Gegen 14.30 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Supermarkts in der Dammstraße einen randalierenden Mann. Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort. Im Rahmen der Kontrolle stellten die aufmerksamen Ordnungshüter fest, dass der 34-jährige Randalierer Sneaker der Marke “Adidas” trug, die auf die Beschreibung eines räuberischen Diebstahls passten.

Dieser Diebstahl hatte sich vergangenen Samstag 26.03.2022 in einem Schuhladen in der Fabrikstraße zugetragen. Der 34-jährige polizeibekannte Mann musste im Anschluss die beiden Beamten mit auf die Dienststelle begleiten.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden mehrere Schmuckstücke, unter anderem eine hochwertige Uhr sichergestellt, die einem Einbruch im Starenweg zugeordnet werden konnte.

Der Festgenommene wurde Freitag 01.04.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bensheim vorgeführt. Wegen des dringenden Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls schickte er den 34-Jährigen im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten dauern noch an.

Odenwaldkreis

Unfall mit 2 Beteiligten Fahrzeugen – Illegales Kraftfahrzeugrennen vermutet

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag (31.03.) gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 45 nahe dem Michelstädter Bahnhof ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Ermittlungen bog ein 79-jähriger Skoda-Fahrer von der Frankfurter Straße auf die B 45 auf, wo es zu einer Kollision mit einem 24-jähriger Mercedes-Fahrer kam.

Der Skoda-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 EUR.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B 45 an der Unfallstelle für etwa 4 Stunden voll gesperrt. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen ist aktuell davon auszugehen, dass es sich hierbei um ein illegales Straßenrennen gehandelt hat, bei dem der Mercedes-Fahrer sowie ein bisher noch unbekannter schwarzer SUV beteiligt waren.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Führerschein des jungen Mannes und die beiden Fahrzeuge beschlagnahmt als auch ein Gutachter zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalles hinzugezogen.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder dem bisher unbekannten schwarzen SUV machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach,

Tel.-Nr. 06062 / 953-0 zu melden.

