Toter in Wohnung

Frankfurt-Praunheim (ots)-(fue) – Am Freitag 01.04.2022 gegen 04.00 Uhr, verständigte ein 27-jähriger Mann den Rettungsdienst wegen einem medizinischen Notfall bei seinem in der gleichen Wohnung lebenden 59-jährigen Vater. Die Rettungskräfte fuhren sofort die in der Oberfeldstraße gelegene Wohnung an, konnten aber nur noch den Tod des 59-jährigen Mannes feststellen.

Durch die danach verständigte Polizei wurden erste Ermittlungen durchgeführt und eine Obduktion des Toten angeregt. Bislang kann noch nicht gesagt werden, ob der Tod des Mannes durch eine natürliche Ursache oder durch Fremdeinwirkung eingetreten ist.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rotes Fahrrad und weitere Wertgegenstände geraubt

Frankfurt-Gallus (ots)-(ro) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 01.04.2022 griffen 4 unbekannte dunkelhäutige Männer einen 29-Jährigen im Gallus an und nahmen ihm gewaltsam sein auffälliges, rotes Fahrrad und die Geldbörse mit einem Gesamtwert von mehreren Hundert Euro ab. Gegen 02:30 Uhr schob der 29-jährige Mann sein Fahrrad in der Ludwigstraße, unweit der kreuzenden Mainzer Landstraße.

Vier Fußgänger kam währenddessen frontal auf ihn zu und sprachen ihn an. Während einer der fremden Männer den 29-Jährigen zu Boden schlug, traten zwei weitere Täter auf ihn ein. Mit der entnommenen Geldbörse des 29-Jährigen und dessen rotem Fahrrad flüchteten die 4.

Täterbeschreibung:

alle 4 männlich und dunkelhäutig.

Einer von ihnen war etwa 40 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er hatte kurz rasierte Haare und einen fehlenden Schneidezahn.

Ein zweiter Täter war ca.180 cm groß und auffällig dünn. Er trug einen Irokesenschnitt und eine Zahnspange.

Wer hat in der Sache Beobachtungen gemacht und/oder kann sonstige Hinweise zu den vier Männern und dem Verbleib des roten Rennrads mit silbernen Felgen der Marke “Fuji” geben? Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-51499 entgegen.

Festnahme nach Diebstahl im ICE

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am Donnerstagmorgen 31.03.2022 einen 21-jährigen Mann am Hauptbahnhof festnehmen, der nur etwa 2 Stunden zuvor einem 46-jährigen Reisenden in einem abfahrbereiten ICE den Rucksack gestohlen hatte. Wie der Reisende bei der Bundespolizei angab, wurde ihm gegen 07 Uhr im ICE 1555 am Gleis 9 der Rucksack gestohlen.

Den Rucksack hatte er im Zug für einen kurzen Moment unbeobachtet auf seinem Platz abgelegt. In dem Rucksack befanden sich ein Laptop, Bargeld und persönliche Unterlagen. Nachdem der 46-Jährige den Verlust bemerkte, suchte er den Zug ab und meldete danach den Diebstahl bei der Bundespolizei. Den Schaden bezifferte er auf etwa 700 Euro.

Nach Auswertung vorliegender Videoaufzeichnungen konnten die Beamten den Täter später wieder erkennen und festnehmen. Den gestohlenen Rucksack führte der Mann nicht mehr bei sich. Angeblich hätte er den Laptop bereits an einen Unbekannten verkauft und den Rucksack entsorgt. Der 21-Jährige, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde, wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Festnahme von zwei Tätern nach Einbruchsdiebstahl

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(wi) – Beamte des 8. Polizeireviers führten zur Bekämpfung von Einbruchsdelikten in der Nacht von Mittwoch 30.03.2022 auf Donnerstag 31.03.2022, gezielte Kontrollen in Sachsenhausen durch. Mit Erfolg: 2 Täter konnten unmittelbar nach ihrer Tat festgenommen werden.

Zivilfahnder beobachteten 2 Männer im Alter von 30 und 40 Jahren, die sich in verdächtiger Weise einem Mehrparteienhaus in der Schweizer Straße näherten. Die Beamten beobachteten, wie sich der 30-jährige Mann an der Haustür eines Restaurants zu schaffen machte und in dem Gebäude verschwand, während der 40-Jährige vor dem Gebäude augenscheinlich Wache hielt.

Nach kurzer Zeit kam der 30-Jährige wieder aus dem Gebäude und übergab einen großen Gegenstand an den anderen Mann. Nachdem der 30-Jährige noch eine Tasche schulterte, entfernten sich beide von dem Gebäude in Richtung Dürerstraße. Dort unterzogen Polizeibeamte die Männer einer Kontrolle. Bei der Überprüfung ihrer mitgeführten Gegenstände konnten drei Stiegen mit insgesamt 72 Getränkedosen unterschiedlichster Softdrinks aufgefunden werden.

Parallel dazu suchten Polizeibeamte das Gebäude in der Schweizer Straße auf. Hier stellten sie anschließend fest, dass die geschlossene Hauseingangstür offensichtlich beschädigungsfrei mittels Werkzeug geöffnet wurde. Anschließend durchsuchten die Beamten die teils unverschlossenen Kellerräume. In einem dieser konnten die Polizisten ein Getränkelager mit unterschiedlichsten Dosen entdecken. Es stellte sich heraus, dass es sich um die gleiche Art von Dosen handelte, die bei den beiden Männern aufgefunden werden konnten. Daraufhin erfolgte ihre Festnahme und die anschließende Verbringung auf ein Polizeirevier. Beide Männer, die über keinen festen Wohnsitz verfügen, sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die beiden 30- und 40-jährigen Männer erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

