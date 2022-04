Friedberg: Die Polizei-News

Schutzfrau vor Ort in Butzbach – Kirsten Schäfer bietet Sprechstunde

Friedberg (ots) – Künftig besteht für interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, im Rahmen regelmäßiger Bürgersprechstunden mit der neuen Schutzfrau vor Ort, Kriminalhauptkommissarin Kirsten Schäfer, ins Gespräch zu kommen.

Eine Bürgersprechstunde wird fortan donnerstags zwischen 15-18 Uhr im Ratsherrensaal des Alten Rathauses, Marktplatz 1 in Butzbach angeboten. Bitte beachten: Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich.

Zwecks Terminvereinbarung melden Sie sich bitte per Email an unter: svo-pst-butzbach.ppmh@polizei.hessen.de . Werktags ist dies in der Zeit von 8-16 Uhr unter 06033/7043-4660 (alternativ: mobil 0173/6185512) auch telefonisch möglich.

Außerdem besteht jeden ersten Dienstag im Monat zwischen 16-18 Uhr die Möglichkeit, im Quartierszentrum, Treffpunkt Degerfeld, John-F.-Kennedystraße 63 in Butzbach eine offene Sprechstunde zu besuchen. Diese findet im Besprechungsraum im ersten Obergeschoss statt. Terminverschiebungen/kurzfristige Absagen werden auf der Internetseite des Treffpunkts Degerfeld sowie vor Ort mittels Aushang bekannt gegeben.

Auch außerhalb der genannten Sprechzeiten erreichen Sie die Kriminalhauptkommissarin werktags zwischen 08-16 Uhr telefonisch sowie per Email.

Bad Nauheim: Motorroller gestohlen

Einen grauen Motorroller von Yamaha (Modell BW50NG) im Wert von etwa 500 Euro stahlen Unbekannte am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr Am Nauheimer Bach in Nieder-Mörlen. Das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen “20 WPL” angebracht gewesen war, stand auf dem Hof eines dortigen Mehrfamilienhauses. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Einbrecher nehmen Schmuck

Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro erbeuteten Straftäter beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Massenheimer Erlenring. Um in die Wohnräume zu gelangen war zuvor eine Terrassentür aufgebrochen worden. Nun ermittelt die Kripo in Friedberg und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Wem sind am Donnerstagnachmittag 31.03.2022 im Tatzeitraum zwischen 16.30-19 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Erlenringes aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können?

Butzbach: Kraftstoff abgepumpt

Rund 340 Liter Diesel zapften Diebe zwischen Donnerstagnachmittag (16.30 Uhr) und Freitagmorgen (6.45 Uhr) auf einer Baustelle im Baugebiet “Engelsberg” (Nahe Butzbacher Straße in Nieder-Weisel) aus drei Baufahrzeugen. Um an den Kraftstoff im Wert von knapp 700 Euro zu gelangen, hatte man die Tanks der Maschinen zuvor gewaltsam geöffnet.

Die Butzbacher Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Fully-MTB entwendet

Im Verlaufe des Donnerstags stahlen Fahrraddiebe vom Gelände einer Schule im Eleonorenring ein rot/schwarzes, vollgefedertes Mountainbike von Trek ( Modell Fuel Ex 8 XT). Das über 3.000 Euro teure Fahrrad war mit einem Kettenschloss an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum auf 07.45-18.30 Uhr eingrenzen. Die Polizei in Friedberg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Tel. 06031/6010.

