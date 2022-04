Polizei codiert Fahrräder im “Haus der Prävention” – Bitte anmelden!

Wetzlar (ots) – Am 11.04.2022 und 12.04.2022, in der Zeit von 09-15:00 Uhr, codiert die Polizei Fahrradrahmen im “Haus der Prävention” in Wetzlar. Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 06441/918-0 zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Wichtiger Hinweis! Die Codierungen findet im “Haus der Prävention” am Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar statt. Die Anfahrt erfolgt über die Nauborner Straße.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

Telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht, auf die Einhaltung des vom RKI empfohlenen Mindestabstandes ist zu achten.

Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis/eine Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden.

E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Haiger: Kennzeichen geklaut

Am Donnerstagnachmittag (31.03.2022) schlugen Kennzeichendiebe in der Bahnhofstraße zu. Zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr montierten sie von einem in Höhe der Hausnummer 1 geparkten grünen Mini Cooper “S” das vordere und hintere Kennzeichen ab.

Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder “SI-JA 66” nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dietzhölztal: Mit Alkohol, aber ohne Führerschein unterwegs

Für einen 36-jährigen Dietzhölztaler hat seine Promillefahrt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne die Erforderliche Fahrerlaubnis zur Folge. Der Audifahrer fiel heute in den frühen Morgenstunden (01.04.2022) einer Streife der Dillenburger Polizei in der Ewersbacher Hauptstraße auf.

Sie stoppten ihn und bemerkten, dass sein Atem deutlich nach Alkohol roch. Der Alkoholtest brachte einen Wert von 0,8 Promille zutage. Zudem ergaben Ermittlungen der Polizisten, dass der Dietzhölztaler eine Fahrerlaubnissperrfrist bis 29.04.2023 laufen hat und somit gar nicht hätte fahren dürfen.

Dillenburg/B 253: Gegen Leitplanke gekracht –

Ohne Verletzungen überstand ein BMW-Fahrer gestern Abend (31.03.2022) den Aufprall gegen eine Leitplanke. Der Dillenburger fuhr gegen 22.20 Uhr auf der Kasseler Straße in Richtung B 277. An der Fahrbahnteilung in die Richtungen Haiger und Dillenburg prallte er aus bisher nicht bekannten Gründen gegen die Leitplanke. Die Schäden am 5-er BMW des 45-Jährigen beziffert die Polizei auf mindestens 15.000 Euro.

Herborn-Burg: Unfallflucht in der Gutenbergstraße –

Einen Schaden von rund 1.000 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Gutenbergstraße geparkten grauen BMW zurück. Der Dreier parkte am 19.03.2022 (Samstag), zwischen 00.10 Uhr und 11.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 1. Vermutlich beim ein- oder Ausparken stieß der Unbekannte gegen die vordere Stoßstange des Dreiers. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Katzenfurt: Bus abgedrängt und weitergefahren –

Am Donnerstagmorgen (31.03.2022) drängte ein unbekannter Pkw-Fahrer in der “Chattenhöhe” einen Schulbus ab und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Bus fuhr gegen 07.55 Uhr von der Chatten-Schule in Richtung Greifenthaler Straße. An einer Engstelle in einer Rechtskurve kamen dem Bus 2 Pkw entgegen. Der Fahrer des ersten Fahrzeugs wich nach rechts auf den Randstreifen aus, um den Bus passieren zu lassen.

Der Fahrer im zweiten Pkw blieb auf seiner Spur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Busfahrer nach rechts aus und touchierte eine Leitplanke. Zu einer Berührung des Busses mit dem dunklen Pkw kam es nicht. Die Schäden an dem weißen Linienbus belaufen sich auf mindestens 4.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer im dunklen Pkw machen können oder die die Situation in der Rechtskurve beobachtet haben, werden gebeten sich unter

Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau-Dorlar: E-Bikediebe unterwegs –

In der Straße “Hinstein” trieben Fahrraddiebe ihr Unwesen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter in der Nacht von Mittwoch (30.03.2022) auf Donnerstag (31.03.2022) in Dorlar auf Beutezug gingen. Aus einer Gartenhütte griffen sich die Täter ein verschlossenes E-Bike und trugen es davon.

Offensichtlich scheiterte sie bei dem Versuch das Schloss zu knacken und ließen das rund 2.500 Euro teure Bike etwa 50 Meter vom Grundstück entfernt stehen. Auf einem weiteren Grundstück versuchten sie vergeblich eine Gartenhütte aufzubrechen. Sie scheiterten an der Tür und an einem Fenster. Letztlich griffen sie sich aus einer Garage ein rund 3.000 Euro teures E-Bike und suchen das Weite.

Die Polizei sucht Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe in der Nacht oder am frühen Morgen in der Straße “Hinstein” beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

