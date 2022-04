Ohne Winterreifen von Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach gelandet

A7/Fuldabrück – (ots) – Fehlende Winterreifen wurden am Freitagvormittag 01.04.2022 einem Autofahrer auf der A7 südlich von Kassel zum Verhängnis. Der 34-Jährige aus Bielefeld war gegen 10:45 Uhr mit seinem Audi A6 in Richtung Kassel unterwegs und kam zwischen der Anschlussstelle Guxhagen und dem Dreieck Kassel-Süd plötzlich nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Pkw und blieb anschließend in der Böschung auf dem Dach liegen.

Nach ersten Erkenntnissen zog sich der Fahrer dabei aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Nachdem Rettungskräfte ihn aus seinem Auto befreiten, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus. Während des Rettungseinsatzes war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet, weshalb die A7 in Richtung Kassel bis etwa 11:20 Uhr voll gesperrt werden musste und es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Bis zum Abschluss der Bergung des auf dem Dach liegenden, beschädigten Autos und der Reinigungsarbeiten, war anschließend noch die Sperrung des rechten Fahrstreifen der Autobahn bis 12:50 Uhr erforderlich.

Bundespolizei nimmt Taschendieb im Hauptbahnhof fest

Kassel-Hauptbahnhof (ots) – Unmittelbar nach der Tat haben Beamte der Bundespolizei Kassel am Freitag 01.04.2022 einen mutmaßlichen Taschendieb schnell gefasst. Das Opfer, eine 20-Jährige aus Borken, war im Regionalexpress zwischen ihrem Wohnort und Kassel unterwegs. Als Tatverdächtiger gilt ein 18-Jähriger aus Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf).

Wie die Frau der Bundespolizei sagte, sei sie unmittelbar nach der Abfahrt in Borken kurz eingeschlafen. Diesem Moment hätte ein zunächst Unbekannter genutzt, um ihren Rucksack zu stehlen. Im letzten Moment hätte sie den Diebstahl bemerkt und den Mann im Zug verfolgt. In einem anderen Wagen entdeckte sie den mutmaßlichen Dieb und nahm diesem ihren Rucksack wieder ab.

Was noch fehlte waren rund 40 Euro Bargeld. Der Zugbegleiter verständigte inzwischen die Bundespolizei. Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel nahmen den Tatverdächtigen im Kasseler Hauptbahnhof in Empfang. Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen fanden die Bundespolizisten exakt das noch fehlende Bargeld. Rund 40 Euro hatte der Langfinger aus dem Portmonee der Frau genommen und in seiner Tasche versteckt. Neben dem Bargeld erhielt die Frau auch ihren Rucksack zurück.

Neben einem Strafverfahren wegen Diebstahls, hat die Bundespolizeiinspektion Kassel bei der Deutschen Bahn AG auch einen so genannten “Präventiven Beförderungsausschluss” angeregt, da der 18-Jährige wiederholt wegen Diebstahls in Zügen aufgefallen war. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Lkw-Kühlanhänger von Autohof gestohlen

Wolfhagen/Breuna/A44 – Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag 01.04.2022 einen weißen Sattelauflieger mit Kühlaufbau vom Autohof Breuna an der A 44 gestohlen. Der Fahrer einer Spedition, der den dort abgestellten, leeren Anhänger gegen 3 Uhr in der Nacht abholen wollte, hatte dessen Fehlen entdeckt, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Die von den Beamten der Polizeistation Wolfhagen eingeleitete Fahndung nach dem Auflieger im Wert von ca. 60.000 Euro, der das Kennzeichen WAF-TK 618 hat, verlief bislang ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Anhänger noch um 0:45 Uhr an seinem Abstellort gestanden hatte. Anschließend müssen Unbekannte den Auflieger mit einer eigenen Sattelzugmaschine gestohlen haben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Anhängers geben können, melden sich bitte unter Tel. 05692 – 98290 bei der Polizei in Wolfhagen.

