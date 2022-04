Körperverletzung auf REWE-Parkplatz Wanfried; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) Die Polizei ermittelt aktuell wegen einer körperlichen Auseinandersetzung, welche sich bereits letzte Woche in Wanfried auf dem REWE-Parkplatz in der Bahnhofstraße ereignet haben soll. Letzte Woche Donnerstag 24.03.2022, soll sich zwischen 13-14.00 Uhr ein Vorfall zugetragen haben, wonach eine bislang unbekannte männliche Person einen 12-jährigen Jungen nach einem vorausgegangenen “Ulk” am Hals gepackt und zugedrückt haben soll.

Wie der Junge gegenüber der Polizei angibt, habe er zusammen mit einem Freund an dem Tag zu der angegebenen Zeit auf dem Parkplatz gewartet. Eine bislang unbekannte männliche Person sei dann aus einem nahe gelegenen Imbiss gekommen und an ihnen vorbeigegangen. Als der 12-Jährige den ihm unbekannten Mann “scherzhaft” mit verstellter Stimme grüßte, wurde der Mann plötzlich aggressiv und packte den 12-Jährigen unvermittelt am Hals. Dabei drückte der Mann dann zu und schubste den Jungen nach hinten weg, wodurch das Opfer Schmerzen im Bereich des Kehlkopfes erlitt.

Wie der Junge weiterhin angibt, sei dann aufgrund des Vorfalles ein seiner Schätzung nach ca. 40-45 Jahre alter Mann hinzugekommen, der den unbekannten Täter schließlich aufforderte, den Jungen loszulassen.

Die Auseinandersetzung wurde im Nachgang bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige gebracht, so dass die Beamten dementsprechend Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen haben. Um den Sachverhalt weiter ausermitteln zu können, sucht die Eschweger Polizei nun weitere Zeugen und insbesondere auch nach dem von dem 12-jährigen Opfer beschriebenen Helfer, der den Unbekannten Täter aufforderte, den Jungen loszulassen.

Ergänzende Beschreibungen zum Täter bzw. zu dem einschreitenden Zeugen liegen derzeit nicht vor. Hinweise in dem Fall nimmt die Eschweger Polizei unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

2x Diebstahl von Geldbörse

Nachträglich angezeigt wurde am Freitag 01.04.2022 ein Geldbörsendiebstahl, der sich am Montag 28.03.2022 im Herkules-Einkaufsmarkt in der Augustastraße in Eschwege ereignet hat. Unbekannte hatten hier zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr einer 76-jährigen Frau aus Eschwege in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus einer Tragetasche geklaut, die am Einkaufswagen hing. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 170 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Ebenfalls einen Geldbörsendiebstahl verzeichneten die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau. Demnach wurde einer 23-jährigen Frau aus Sontra das Portmonee von Unbekannten gestohlen, als die Frau dieses kurzzeitig auf dem Dach ihres Fahrzeugs abgelegt hatte. Der Vorfall geschah am Donnerstag 31.03.2022 zwischen 14.30-14.35 Uhr in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau. Die Geldbörse enthielt u.a. einen Bargeldbetrag, sowie diverse Ausweisdokumente und EC-Karten. Hinweise nimmt in dem Fall die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Ermittlungen gegen 45-Jährige Autofahrerin eingeleitet

Zeugenhinweise führten am Donnerstagabend zu einer 45-jährigen Autofahrerin aus Eschwege, die gegen 19.00 Uhr im Ulmenweg in Eschwege beim Einparken ein Fahrzeug touchiert hatte, im Anschluss sich aber unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Die Polizei in Eschwege hat in dem Fall Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Schaden an den beiden betroffenen Fahrzeugen liegt bei je 500 Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 600 Euro

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es offenbar am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße L 3241, ca. 1 Kilometer nach der Ortslage von Abterode in Richtung Eschwege. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Eschwege war in Richtung Eschwege unterwegs, in der Gegenrichtung befuhr ein 65-jähriger Autofahrer aus Meißner die L 3241. Aufgrund der einsetzenden Witterung, verbunden mit einer beeinträchtigten Sicht, orientierten sich beide Fahrer mehr zur Fahrbahnmitte hin, wichen dann beim Passieren des jeweils anderen etwas nach rechts aus. Trotzdem streifte der 19-Jährige letztlich am Auto des 65-Jährigen entlang. Zudem ging bei dem Unfallgeschehen auch ein Leitpfosten zu Bruch. Der Unfallschaden wird mit insgesamt 600 Euro angegeben. Auto

Wildunfälle

Am Donnerstagabend ist eine 61-jährige Autofahrerin gegen 21.30 Uhr leicht mit einem Wildschwein kollidiert, als sie auf der Landesstraße L 3244 zwischen Wanfried und Aue unterwegs war. Das Tier verschwand nach der Kollision von der Unfallstelle. Der Pkw wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Nachträglich angezeigt wurde ein Wildunfall vom Mittwochabend 22.10 Uhr, wonach eine 35-jährige Autofahrerin aus Eschwege auf der B 250 zwischen Wanfried und Treffurt mit einem Reh zusammengestoßen war. Das Tier lief anschließend davon. Der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf 1000 Euro.

Parkrempler

Einen geringen Bagatellschaden verursachte ein 54-jähriger Autofahrer aus Meinhard, als er beim Rückwärtsausparken mit der Anhängekupplung seines Wagens den Pkw einer 25-Jährigen aus Eschwege touchierte. Die Schäden sind noch nicht beziffert. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz am Nikolaiplatz in Eschwege.

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von 50 Euro haben Unbekannte in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf, Eichsfelder Straße, Flur 25, Flurstück 161 angerichtet. Zwischen dem 17.03.2022 und dem 31.03.2022 haben Unbekannte bei einer im dortigen Bereich aufgestellten ehemaligen Gartenhütte, die aktuell als Hühnerstall genutzt wird, eine Glasscheibe beschädigt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Bandendiebstahl in Discounter – 4 Männer vorläufig festgenommen

(ots) – Die Beamten der Polizei in Witzenhausen haben am Donnerstagnachmittag 31.03.2022 vier männliche Personen vorläufig festnehmen können, die zuvor gegen 16.30 Uhr im Aldi-Markt “An der Bohlenbrücke” gemeinschaftlich mehrere Gegenstände geklaut hatten. Später wurden die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen die Männer wird nun wegen Bandendiebstahls ermittelt.

Zur Kenntnis gelangte den Witzenhäuser Beamten der Diebstahl, weil sie zuvor von einem Polizeibeamten in zivil, der sich privat im Bereich des Einkaufsmarktes befand, den Hinweis erhalten hatten, dass gerade vier Personen gemeinschaftlich und in verdächtiger Weise den Markt betreten hätten.

Mit einer hinzugezogenen Streife sind die 4 Männer dann beim Verlassen des Marktes einer Kontrolle unterzogen worden. Auch das Fahrzeug, mit welchem die Männer unterwegs waren, ist im Zuge der Kontrolle dann genauer in Augenschein genommen worden. Bei der Durchsuchung des Autos konnten dann mehrere Smartwatch-Uhren und Deodorant-Pflegeprodukte im Wert von ca. 490 Euro aufgefunden werden, die letztlich als Diebesgut auch dem betreffenden Markt zuzuordnen waren. Außerdem konnten die Beamten mögliche Tatwerkzeuge auffinden und sicherstellen.

Aufgrund der Gesamtumstände erfolgte letztlich die Festnahme der vier Tatverdächtigen, bei denen es sich sämtlich um georgische Staatsangehörige im Alter zwischen 20 und 41 Jahren handelt. Die Personen wurde zur Polizeistation nach Witzenhausen verbracht und dort weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen.

Später sind die Männer, die sich nun u.a. wegen Bandendiebstahls strafrechtlich verantworten müssen, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kassel wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

