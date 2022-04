Pedelec-Training der Polizei Osthessen – Für Mutti

Osthessen (ots) – Viele Kinder in Osthessen machen sich bestimmt bereits schon jetzt Gedanken, welches das richtige Geschenk für ihre Mütter zum Muttertag ist. Keine einfache Überlegung, es soll ja etwas Besonderes sein. Die osthessische Polizei möchte hierbei helfen und macht den Kids ein tolles Angebot. Wie wäre es, den Mamas ein Pedelec-Training zu schenken?

Das Polizeipräsidium Osthessen hat im vergangenen Jahr das Präventionsangebot im Bereich Straßenverkehr erweitert. Unter dem Motto “PEDELEC … mit Rückenwind, aber sicher!” richtete das Präsidium im Juli Fahrsicherheitstrainings für Pedelec-Fahrende in allen drei Landkreisen aus. Ziel war es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter professioneller Anleitung die Grenzen eines Pedelecs austesten und nützliche Fahrtechniken erlernen zu lassen. Um zusätzlich allen Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot zu machen, wurde gleichzeitig eine vierteilige Video-Serie zum Thema Pedelec produziert, die auf dem YouTube-Kanal des Polizeipräsidiums zu finden ist.

Nun wird die Aktion fortgesetzt, die Beamtinnen und Beamten haben etwas ganz Besonderes auf dem Plan: Ein Pedelec-Training zum Muttertag – for mums only! Für die Verteilung der Teilnehmerinnenplätze wird ein Malwettbewerb “Malt eure Mama mit ihrem Fahrrad” veranstaltet.

Die Kunstwerke der Kinder können bis zum 22. April 2022 an folgende Adresse gesendet werden:

Polizeipräsidium Osthessen, E4 – PHK’in Noll, Severingstraße 1-7, 36041 Fulda.

Unter allen Einsendungen werden dann die Teilnehmerinnen verlost. Alle Gewinner-Kinder erhalten rechtzeitig vor Muttertag einen Gutschein für das Pedelec-Training, um ihre Mamas damit überraschen zu können.

Das Muttertags-Pedelec-Training wird am Samstag 14.05.2022, ab 10 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Polizeipräsidium Osthessen stattfinden und dauert etwa 2 Stunden. Die Kinder können gerne mitkommen. Für sie wird es einen eigenen Kinder-Parcours geben.

Einbruch in Kindertagesstätte

Lauterbach (ots) – Über ein Fenster drangen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag 31.03. in eine Kindertagesstätte im Holunderweg ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dabei jedoch nichts entwendet. Der verursachte Schaden beträgt rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ruhebänke gestohlen

Schlitz (ots) – Zwei Ruhebänke im Gesamtwert von rund 800 Euro waren am vergangenen Wochenende (25.-27.03.) das Ziel unbekannter Diebe. Diese standen am Jubiläumslindenweg im Bereich des Freibades und bestehen aus zwei schwarzen Eisenelementen mit brauner, lackierter Holzlattung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw fährt gegen Straßenlaterne

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag, (31.03.). Eine 24-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 20.10 Uhr die Weimarer Straße in Richtung Horaser Weg. In der dortigen Rechtskurve verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Straßenlaterne. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Kleintransporter fährt in Baustelle und kippt um – Fahrer unverletzt

Niederaula. Am Freitag (01.04.), gegen 2.45 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7, zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und dem Autobahndreieck Hattenbach ein Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr mit seinem Mercedes-Sprinter den Bereich einer Baustelle in der Gemarkung Niederaula in Fahrtrichtung Fulda.

Er fuhr aus bislang noch nicht bekannter Ursache in die dortigen Baustellenabsicherung und kollidierte mit den aufgestellten Warnbaken. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug um und kam liegend, quer zur Fahrtrichtung, auf der Fahrerseite zum Stehen.

Der Fahrer blieb unverletzt und konnte nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle entlassen werden. Zwei von vier Fahrstreifen wurden aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten von der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld bis etwa 5.30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (30.03.) kam es zwischen 10 Uhr und 18 Uhr zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der “Kleinen Industriestraße”. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug parkte neben dem grauen Dacia Logan einer 69-jährigen Frau aus Bad Hersfeld ein und berührte diesen dabei im Bereich der Beifahrertür.

Anschließend verließ der unbekannte Verkehrsteilnehmer die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Logan entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (31.03.), gegen 22 Uhr, befuhren ein 50-jähriger Sprinterfahrer aus Gladbeck und ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Bundesstraße 27 aus Richtung Friedlos in Richtung Bad Hersfeld. Der Sprinter war dabei als Absicherung eines Schwertransports als Führungsfahrzeug unterwegs. Der unbekannte Fahrzeugführer überholte schließlich den Sprinter und ordnete sich wieder vor diesem ein. Dabei stieß das überholende Fahrzeug mit dem Sprinter zusammen.

Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Bad Hersfeld / Innenstadt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher soll es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen dunklen Pkw Audi, vermutlich A3 oder A4, gehandelt haben. An dem Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall – Eine Person leicht verletzt

Kirchheim. Am Donnerstag (31.03.), 18.20 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Erzgebirgskreis an der Ausfahrt Kirchheim von der Autobahn 7 auf die Kreisstraße 32 / Am Hattenberg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes GLE, der aus Richtung “Industriestraße” kam. Bei dem Unfall wurde die 39-jährige Beifahrerin des Mercedes aus Oberaula leicht verletzt und kam in ein Klinikum.

Es entstand Schaden in Höhe von circa 2.800 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Bebra. Am Donnerstag (31.03.), gegen 17 Uhr, kam es zwischen Bebra und Rotenburg-Lispenhausen, auf der dortigen Brückenbaustellenumfahrung zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Bad Hersfelder befuhr mit seinem Lkw samt Anhänger die Umleitungsstrecke in Richtung Lispenhausen. Kurz vor einer scharfen Linkskurve geriet der Anhänger seines Gespanns aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs.

Ein 45-jähriger Cornberger, der mit seinem Opel Corsa in Richtung Bebra unterwegs war, konnte dem Anhänger nicht mehr ausweichen und kollidierte seitlich mit diesem. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde in der Folge der Opel Astra einer 49-jährigen Bebraerin beschädigt, welche hinter dem Cornberger fuhr. Der Corsa-Fahrer erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro.

Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Landkreis Fulda (ots) Gegenwärtig kommt es zu einer Vielzahl von sog. “Schockanrufen” im gesamten Landkreis Fulda. Unbekannte geben sich hier als Polizeibeamte aus und berichten von angeblichen Unglücksfällen von nahe stehenden Personen. In diesem Zusammenhang kommt es zu Forderungen von Geldbeträgen, der Aufforderung zur Aushändigung von Wertgegenständen oder Ähnlichem.

Die Polizei warnt:

Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen aus!

Die Polizei wird niemals eine Geldforderung per Telefon durchführen oder einen Verwahrort von Wertgegenständen erfragen!

Bei Zweifeln legen Sie sofort auf!

Warnen Sie auch Ihre Angehörigen vor dieser “Masche” der unbekannten Anrufer.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Gersfeld (ots) – In der Nacht von Mittwoch (30.03.) auf Donnerstag (31.03.) kam es im Ortsteil Mosbach zum Diebstahl aus einem Pkw. Unbekannte Täter entwendeten einen Laptop und weiteres Diebesgut aus einem schwarzen Renault Captur, der in einer Einfahrt eines Wohnhauses in der Straße “Mosbach” geparkt war.

Der Wert der entwendeten Gegenstände ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist.

Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw.

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück.

Taschendiebstahl – Mehrere Tatverdächtige festgenommen

Niederaula – Nach einem wertvollen Zeugenhinweis nahmen Beamte der Polizeistation und Kriminalpolizei Bad Hersfeld am frühen Donnerstagmittag (31.03.) 3 tatverdächtige Taschendiebe fest und stellten mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Gegen 12 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Schlitzer Straße in Niederaula zu einem Taschendiebstahl. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief ein Täterpaar einem 71-jährigen Mann aus Niederaula während des Einkaufens hinterher. Der männliche Täter griff in einem günstigen Moment von hinten in eine Jackentasche des 71-Jährigen und stahl dessen Geldbörse.

Unmittelbar danach verließ der Täter mit seiner weiblichen Begleitung den Markt und stieg gemeinsam mit ihr in einen vor dem Gebäude wartenden Pkw, der von einer dritten Person gefahren wurde.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung den Pkw und die entsprechenden Insassen kurze Zeit später im Stadtgebiet von Bad Hersfeld antreffen und vorübergehend festnehmen. Im Fahrzeug fanden die Beamtinnen und Beamten zudem eine vierstellige Summe Bargeld und stellten dieses sicher.

Alle drei Tatverdächtigen mit Wohnsitz im europäischen Ausland, zwei Männer im Alter von 37 und 40 Jahren sowie eine 45-jährige Frau, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Taschendiebstahls verantworten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Motorroller gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen zwischen Montag (28.03.) und Donnerstag (31.03.) einen weißen Motorroller der Marke Honda mit dem Versicherungskennzeichen 047-KME. Das Zweirad im Wert von circa 1.150 Euro stand am Bahnhofsparkplatz in der Heinrich-Börner-Straße im Bereich eines Fahrradständers.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

