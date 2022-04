Raub mit Pfefferspray

Mainz-Neustadt (ots) – Am Donnerstag 31.03.2022 kam es um 14:50 Uhr zu einem Raubüberfall im unteren Bereich der Frauenlobstraße. Nachdem ein 48-jähriger Mainzer vom Einkaufen zurückkam, wurde er am Briefkasten im Flur des Mehrfamilienhauses von einer 5-köpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen. Sie wollten einen 50 Euro-Schein von ihm gewechselt haben.

Da es ihm mit den Jugendlichen im Hausflur zu eng war, bat er sie vor die Haustür. Dort umringten sie ihn im Halbkreis. Als der 48-Jährige seine Geldbörse hervorholte, um die 50 Euro zu wechseln, sprühte ihm einer der Jugendlichen mit einem Pfefferspray ins Gesicht und aus der Gruppe heraus versuchte man, ihm das Portemonnaie zur entreißen.

Nachdem der Mann anfing um Hilfe zu schreien, ließ die Gruppe von ihm ab und flüchtete in Richtung Rheinallee. Es gelang dem Mainzer, seine Geldbörse trotz des Angriffs festzuhalten, sodass er keinen finanziellen Schaden erlitt.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 175 cm groß, schwarze Haare und Augenbrauen, dunkle Augen, sprach akzentfrei Deutsch.

Täter 2+3: Männlich, vermutl. unter 18 Jahren alt, schlank, dunkle Haare.

Täter 4: Männlich, ca. 1,75-1,80 m groß, normale Statur, blonde Haare, graue Basecap.

Täter 5: Männlich (keine nähere Beschreibung möglich).

Sexualtäter nach mehreren Taten gefasst

Mainz-Gonsenheim (ots) – 20.03.2022 bis 31.03.2022 – Nachdem ein Sexualtäter seit über einer Woche im Stadtteil Gonsenheim Frauen belästigte und die Bevölkerung verunsicherte, konnte er am Donnerstagmorgen 31.03.2022 von Ermittlern der Kripo gefasst werden. Der 28-jährige Täter hatte sich erstmals am Sonntagnachmittag 20.03.2022, auf offener Straße vor einer ebenfalls 28-jährigen Frau entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Es folgten am vergangenen Freitag, Montag und Mittwoch weitere Fälle bei denen sich der Mann unter anderem in einer Straßenbahn vor der 28-Jährigen und vor einer 36-jährigen Frau entblößte und an seinem Glied herumspielte.

Nachdem das Fachkommissariat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen hatte, konnten die Kriminalbeamten den Mann am Donnerstagmorgen in Mainz-Gonsenheim, in der Nähe der bereits bekannten Tatörtlichkeiten, vorläufig festnehmen.

Der 28-jährige Mann war bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten, wurde erkennungsdienstlich behandelt und muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten.

Betriebsunfall in Supermarkt

Mainz-Neustadt (ots) – In einem Supermarkt in der Mainzer Neustadt kam es am Donnerstag 31.03.2022 gegen 20:00 Uhr zu einem Betriebsunfall. Bei Wartungsarbeiten an der Kühlanlage, trat Kühlmittel R744 und CO2 aus.

Die Kundschaft musste den Supermarkt verlassen und die Feuerwehr stoppte den Austritt des Gasgemischs. Teile der ausgelegten Ware wurde kontaminiert und musste daher entsorgt werden.

Zwei Mitarbeiter der Wartungsfirma atmeten das Gemisch ein und wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Ansonsten wurde niemand verletzt.

Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Bretzenheim (ots) – Im Südring kam es in jüngerer Vergangenheit zu einem Einbruchsversuch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter versuchten, das Küchenfenster der Wohnung aufzuhebeln. Dies misslang jedoch offensichtlich, ein Einbruch fand nicht statt.

Der Wohnungsmieter stellte die Hebelspuren beim Putzen der Fenster fest. Genauer eingrenzen konnte er die Tatzeit nicht.

Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen (ots) – Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde ein Mann in einem Firmenfahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen kontrolliert. Hierbei ergaben sich deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittel-Konsum. Beim Drogentest füllte der Mann zunächst Wasser anstelle Urin in den Becher.

Schließlich konnte eine dann ordnungsgemäß abgegebene Urinprobe den Verdacht der Beamten bestätigen. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Eine Recherche ergab zudem, dass eine Fahrerlaubnis-Sperre gegen ihn vorlag.

Verkehrsunfallflucht

Selzen (ots) – Am 31.03.2022 um 22:50 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Selzen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug befuhr vermutlich die K37 aus Hahnheim kommend in Fahrtrichtung Selzen. In einer dortigen, nassen Linkskurve verlor der Fahrer, auf Höhe Bahnhofstraße Hausnummer 9, die Kontrolle über seinen PKW, kam rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen grünen Außenzaun des dortigen Anwesens. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug, ein weißer Ford Transit mit polnischem Kennzeichen, konnte im Nahbereich festgestellt werden. Der Fahrer dieses Fahrzeuges befand sich nicht mehr vor Ort, dieser ist flüchtig. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Auslaufende Betriebsflüssigkeiten mussten durch die Feuerwehr beseitigt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der geflüchteten Person geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Kennzeichendiebstahl

Bingen (ots) 30.03., 14:10 Uhr bis 31.03., 08:45 Uhr. Im genannten Zeitraum wurde ein Kennzeichen eines schwarzen Hyundai i30 CW entwendet. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen.

Fund Geldbetrag

Bingen (ots) – Am Mittwoch, 30.03.2022, wurde vormittags von einem namentlich bekannten Jugendlichen ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag in Bingen-Bingerbrück im Bereich Bürgermeister-Daub-Straße/ Gustav-Adolf-Straße gefunden.

Ein Verlierer konnte bis heute nicht ermittelt werden.