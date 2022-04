Falsche Spendensammlerin

Kaiserslautern (ots) – Eine 17-Jährige war am Mittwoch 30.03.2022 gegen 16:50 Uhr in der Burgstraße unterwegs, als eine offensichtlich taube Frau auf sie zu kam und um “Spenden für Behinderte” bat. Die Jugendliche wollte ihr 10 Euro geben, hatte aber nur einen 50 Euro Schein dabei, den sie wechseln wollte. Die Frau nahm die 50 Euro und machte sich damit aus dem Staub.

Täterbeschreibung:

weiblich, ca. 45 Jahre alt, ungefähr 1,68 Meter groß, dunkel-braune Haare zu einem Zopf gebunden. Die Frau war komplett schwarz gekleidet.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass es wichtig ist, aufzupassen, wem man sein Geld anvertraut. Damit Spenden nicht in die falschen Hände geraten, sondern dort ankommen, wofür sie auch gedacht sind, bieten die Präventionsexperten der Polizei auf ihrer Internetseite ein paar wichtige Informationen zum Thema “richtig Spenden”: https://s.rlp.de/1wCxF . |elz

Betrügerische Handy-Nachrichten

Kaiserslautern (ots) – Mit einer Handy-Nachricht über den Messengerdienst “Whatsapp” haben Betrüger am Donnerstag versucht, eine Frau aus Kaiserslautern hereinzulegen. Wie die 51-Jährige am Abend der Polizei meldete, hatte sie gegen 17.15 Uhr eine Nachricht von einer unbekannten Nummer bekommen. Der Absender gab sich als ihr Sohn aus und behauptete, sein Handy sei kaputt gegangen; er habe deshalb eine neue Nummer.

Kurz darauf meldete sich der vermeintliche Sohn mit einer weiteren Nachricht. Diesmal bat er seine “Mutter”, zwei Zahlungen für ihn zu tätigen, da er aufgrund seines kaputten Handys diese nicht ausführen könne. Das Geld bekäme sie am nächsten Tag zurück.

Die 51-Jährige schöpfte jedoch Verdacht, dass hier etwas nicht stimmte. Sie kontaktierte ihren “echten” Sohn und fragte nach – dieser bestätigte, dass er die Nachrichten nicht geschickt hatte.

Die Frau erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen nach dem Inhaber der Handynummer laufen. |cri

Kradfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am Elf-Freunde-Kreisel ist es am Montagabend um 19 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer kam aus der Kohlenhofstraße und fuhr in den Kreisel ein. Aus der Eisenbahnstraße fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw ebenfalls in den Kreisverkehr ohne auf den bevorrechtigten Zweiradfahrer zu achten. Der 58-jährige Harley-Fahrer wich dem Auto aus. Dabei stürzte er mit seinem Motorrad zu Boden. Zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Der Kradfahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen an der Hüfte. Vorsorglich brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Seine Harley-Davidson wurde bei dem Sturz so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war.

Angehörige des Verletzten holten das Motorrad ab. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand kein Schaden.|mhm

Einbrecher nehmen Akkuschrauber mit

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch ist der Polizei am Donnerstag 31.03.2022 aus dem Gewerbegebiet West gemeldet worden. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht gewaltsam Zugang zu einer Einrichtung in der Gienanthstraße. In dem Anwesen durchwühlten sie ein Büro und versuchten, einen Geldausgabeautomaten zu knacken. Das Gerät wurde dabei leicht beschädigt. Ebenfalls beschädigt wurde eine Überwachungskamera.

Die einzige Beute der Eindringlinge: ein Akkuschrauber. Der angerichtete Schaden dürfte demnach höher sein als der Wert des Diebesguts. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht und insbesondere in der Zeit zwischen 04.30-05.10 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Messgeräte gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Hochwertige Messgeräte haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag 31.03.2022 im nördlichen Stadtgebiet erbeutet. Die Unbekannten drangen in der Joseph-Neumayer-Straße in einen Firmenwagen ein und stahlen eine Box, in der sich die Geräte befanden. Schaden: mehrere tausend Euro.

Der Pkw war in Höhe des Hauses Nummer 83 abgestellt. Wie es den Tätern gelang, den Skoda Octavia zu öffnen, ist noch nicht geklärt.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochnachmittag 30.03.2022 um 15 Uhr und Donnerstagmorgen 31.03.2022 um 07.15 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 bei der Kriminalpolizei melden. |cri

Kreis Kaiserslautern

Computer und Bargeld gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Lagerhalle war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern in Enkenbach-Alsenborn. Zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, verschafften sich die Täter in der Straße “Auf dem Hahn” zunächst gewaltsam Zugang zu der Halle und drangen von dort aus auch in den angrenzenden Verkaufsraum der Firma ein.

Hier fanden sie etwas Bargeld und nahmen dies zusammen mit einem Computer (iMac) und einem Tablet (iPad) mit. Der Gesamtschaden liegt im 4-stelligen Euro-Bereich. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Tel. 0631/369-2620 entgegen. |cri

Wer hat das Auto zerkratzt?

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in Erzenhausen in der Straße “Am Höhrech” ein Auto mutwillig beschädigt. Der Besitzer hatte sein Auto zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer 3 abgestellt. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube und die Fahrertür.

Ebenfalls wurden die beiden linken Reifen zerstochen. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |elz