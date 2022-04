Über 200 Fahrzeuge im Parkhaus zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte zerkratzten am Freitag 01.04.2022 vermutlich um die Mittagszeit zwischen 12-15 Uhr in einem Parkhaus eines Wohnkomplexes in der Ludwig-Erhard-Allee über 200 Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.

Geschädigte und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 0721/666-3411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer erwischt

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei erheblich alkoholisierte E-Scooter-Fahrer wurden bei Kontrollen in Oberreut und der Karlsruher Innenstadt überführt.

Einer Polizeistreife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt fiel am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer wegen fehlender Beleuchtung auf. Bei der anschließenden Kontrolle wies ein Alkoholtest einen Wert von knapp 1,6 Promille auf.

Ein weiterer Elektroroller-Fahrer war am Freitag gegen 01.00 Uhr verbotswidrig mit einem Sozius in Schlangenlinien in der Akademiestraße entgegen der Einbahnstraße unterwegs. Beamte des Polizeireviers Durlach führten aufgrund dessen eine Kontrolle durch. Ein Alkoholtest des 27-Jährigen ergab einen Wert von ungefähr 1,5 Promille. Beide Fahrer müssen mit einem Führerscheinentzug rechnen.

KSC-Fanmarsch am Sonntag – Polizei behält Geschehen mit Flugdrohne im Auge

Karlsruhe (ots) – Nach einem von der Fanszene des KSC avisierten Fanmarsch am Sonntagvormittag vom Karlsruher Marktplatz bis zum Stadion wird das Polizeipräsidium Karlsruhe das Geschehen im Auge behalten. Neben einer angemessenen Anzahl von Polizeikräften wird hierzu auch eine Flugdrohne eingesetzt, die Ereignisse aus der Vogelperspektive überträgt.

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Karlsruhe (ots) – Die Polizei nahm am Donnerstag gegen 23.30 Uhr aufgrund des Hinweises einer aufmerksamen Bürgerin einen 29-jährigen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat fest.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West nahmen den 29-Jährigen beim Einbruchsversuch fest, nachdem er an einem Getränkemarkt in der Eichelbergstraße offensichtlich die Glasscheibe einer Tür eingeschlagen hatte.

Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. Der 29-jährige Mann kommt wegen des versuchten Einbruchs zur Anzeige.

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagmorgen auf der Schwarzwaldbrücke in Karlsruhe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Ford gegen 07.50 Uhr auf der Schwarzwaldbrücke in Richtung Hauptbahnhof, als ein vor ihm fahrender Skoda verkehrsbedingt abbremste. Der Fahrer des Kleinwagens reagierte scheinbar zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeug des 46-jährigen Autofahrers, der hierbei leichte Verletzungen erlitt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Unfall am Watthaldenpark

Ettlingen (ots) – Wohl nur leichter verletzt wurde eine 20-Jährige als Beifahrerin bei einem Unfall am Watthaldenpark in Ettlingen am Donnerstagmorgen. Eine 18-Jährige hatte sie beim Einbiegen offenbar übersehen. Die 18-jährige wollte gegen 9.30 Uhr mit ihrem VW von der Luisenstraße nach links in die Pforzheimer Straße einbiegen.

Hierbei übersah sie offenbar den von links aus der Stadtmitte kommenden VW Golf eines 26-Jährigen. Die 20-Jährige saß in diesem Fahrzeug als Beifahrerin und erlitt durch den Aufprall leichtere Verletzungen.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste abgeschleppt werden. Der Schaden wurde an beiden Autos auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt.

Dieseldiebstahl

Bietigheim/A5 (ots) – Am frühen Freitagmorgen 01.04.2022 kam es auf 2 Parkplätzen der Autobahn 5 zu zwei Dieseldiebstählen. Während der Fahrer eines Sattelzugs gegen 04.10 Uhr auf dem Parkplatz Silbergrund seine Ruhezeit schlafend in seinem Fahrzeug verbrachte, entwendete ein bislang unbekannter Täter etwa 500 Liter Diesel aus dem Tank.

Etwa zur gleichen Zeit kam es auf der Gegenüberliegenden Seit, auf dem Parkplatz Schleifweg, ebenfalls zu einem Dieseldiebstahl. Hier wurden aus einem Lkw etwa 600 Liter Diesel entwendet. Die Tankverschlüsse wurden von dem unbekannten Täter jeweils aufgebrochen. Hinweise hierzu nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Tel. 0721 / 944840 entgegen.