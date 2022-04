3 Verletzte nach Vorrangmissachtung (siehe Foto)

Freimersheim (ots) – Weil ein 23-jähriger VW-Busfahrer beim Abbiegen in die L 507 den Vorrang einer entgegenkommenden 63-jährigen Autofahrerin übersah, kam es auf der L 540 bei Freimersheim am Donnerstag 31.03.2022 um 11.25 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Infolge der Kollision erlitt der 23-Jährige Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die Entgegenkommende sowie ihre Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 15.000 Euro.

Rasenfläche beschädigt

Steinfeld (ots) – In der Nacht von 30./31.03.2022 fuhren vermutlich mehrere Pkw über die als Parkplatz dienende Rasenfläche am Schwimmbad in Steinfeld. Hierbei wurde ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro angerichtet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Brand in einem Wohnanwesen

Edenkoben (ots) – Am Freitag 01.04.2022 gegen 00:25 Uhr wurde der Polizeiinspektion Edenkoben ein Brandereignis in einem Wohnanwesen in Edenkoben gemeldet. Durch den Brand entstand ein Gebäudeschaden. Zwei Bewohner wurden zwecks Überwachung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.