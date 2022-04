Germersheim (ots) Durch intensive und umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen konnten 2 Täter ermittelt werden. Es handelt sich um einen 19- und einen 29-Jährigen aus Germersheim.

Die Männer wurden am Donnerstag 31.03.2022 vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Landau vorgeführt. Dieser setzte die Untersuchungshaftbefehle in Vollzug. Die Beschuldigten kamen anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zum Tatablauf und zur Motivlage, dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Erstmeldung