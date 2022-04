Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 31.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Baum in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.03.2022 gegen 08:30 Uhr wurde ein brennender Baum hinter der Limburg in Bad Dürkheim gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr kam vor Ort und konnte den kleinen Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Vermutlich warf ein bislang unbekannter Täter einen brennenden Gegenstand in ein größeres Astloch. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.03.2022 gegen 14:00 Uhr wurde ein 26-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim verletzt. Der 26-Jährige befuhr mit seinem Audi die Weinstraße Süd in Nördliche Richtung und musste an der Kreuzung zur Hans-Koller-Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein 28-Jähriger kam mit seinem VW Polo von hinten angefahren, erkannte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf den Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden.

Bad Dürkheim: Ladendieb auf Tour

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.03.2022 gegen 15:00 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Ladendiebstahl. Der 48-Jährige amtsbekannte Täter wurde dabei beobachtet, wie er eine Flasche Wodka in seine Jacke steckte. Bei der Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Gegenstände konnten neben der Wodkaflasche, eine Armbanduhr, ein tragbarer DVD Player, zwei DVDs, ein neuer Regenschirm und zwei Thunfischsalate aufgefunden werden. Es konnte ermittelt werden, dass er diese Gegenstände im Laufe des Tages in mehreren Geschäften in Oggersheim entwendet hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls. Aufgrund des bestehenden Hausverbotes wird auch wegen Hausfriedensbruches gegen ihn ermittelt.

Bad Dürkheim: Polizeieinsatz wegen psychischer Ausnahmesituation

Bad Dürkheim (ots) – Am heutigen Abend kam in der Zeit von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr in der Straße In den Kastaniengärten in Bad Dürkheim zu einem polizeilichen Einsatz.

Das polizeiliche Handeln war aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation eines jungen Mannes erforderlich. Dieser konnte durch die Polizei schließlich widerstandslos festgenommen werden. Da bei dem Verantwortlichen eine Eigen- bzw. Fremdgefährdung nicht auszuschließen war, wurde dieser einer entsprechenden Fachklinik zugeführt.

Der Einsatz entfaltete durch die Anzahl der eingesetzten Kräfte zwar eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit, es bestand jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte.

Hettenleidelheim: Hilflose und eigengefährdete Person leistet Widerstand

Hettenleidelheim, Hauptstraße – 30.03.2022, 10:50 Uhr (ots) – Gestern Morgen erhielten wir die Mitteilung über einen auffälligen Mann in Hettenleidelheim. Dieser wäre stark betrunken, er würde an den Händen bluten und schwankend u.a. auf der Fahrbahn in der Hauptstraße laufen. Ein Rettungsdienst hatte sich des 26-Jährigen aus Osthofen bereits angenommen. Bei der Kontrolle hatte er über 2 Promille Alkohol intus und es bestand Eigengefährdung, weshalb der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen die Gewahrsamnahme leistete er Widerstand, indem er sich sperrte und auch nach den Beamten schlug. Hierbei beleidigte er die Polizeibeamten mit üblen Schimpfwörtern. Der 26-Jährige musste letztlich in die Rheinhessenfachklinik nach Alzey verbracht werden.

Grünstadt: Handfestester Streit in der Schillerstraße

Grünstadt, Schillerstraße – 30.03.2022, 14:50 Uhr (ots) – Anwohner informierten die Polizei über eine tätliche Auseinandersetzung in der Schillerstraße. Es stellte sich heraus, dass sich ein 35-Jähriger mit einem 27-Jährigen „in die Wolle“ bekamen. Der 35-Jährige soll seinem Besucher angeblich mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Beide standen erheblich unter Alkoholeinwirkung (1,6 bzw. 1,9 Promille). Wie der Streit anfing ist indes nicht bekannt. Beide sind der Polizei keine Unbekannten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):