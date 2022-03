Streit im Einkaufsmarkt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 30.03.2022, gegen 11:00 Uhr, gerieten ein 25-Jähriger und seine 49-jährige Mutter mit einem 33-Jährigen an der Backstation eines Einkaufsmarktes in der Mannheimer Straße in Streit. Die 49-Jährige hatte beim Herausnehmen von Papiertüten zur Verpackung von Brötchen und Brot einige der Tüten auf den Boden fallen lassen und diese im Anschluss wieder zurück ins Regal gelegt.

Als der 33-Jährige sie daraufhin ansprach, dass dies unhygienisch sei und die 49-Jährige die Tüten besser in den Mülleimer werfen solle, erklärte die 49-Jährige, dass ihn das nichts anginge. Zudem beleidigte der 25-Jährige ihn, woraufhin der 33-Jährige den 25-Jährigen beleidigte.

Daraufhin stieß der 25-Jährige den 33-Jährigen, so dass dieser auf den Boden fiel und sich verletzte. Dem Marktleiter, der auf den Streit aufmerksam wurde, gelang es, die Situation zu beruhigen.

Schulhof Kiosk aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zu Mittwoch 30.03.2022 brachen unbekannte Täter einen Kiosk-Container auf dem Schulhof der Albert-Einstein-Schule auf. Sie stahlen knapp 50 Tüten M&M’s. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Geldbeutel aus Umkleidekabine gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 30.03.2022 gegen 16:00 Uhr, befand sich ein 38-Jähriger mit seiner 29-Jährigen Ehefrau in einem Bekleidungsgeschäft in der Rhein-Galerie. Er probierte mehrere Kleidungsstücke an und zeigte sie seiner Frau. Dabei verließ er kurzzeitig die Umkleidekabine, in der seine Hose mit seinem Geldbeutel lag.

Dies nutzte ein Täter aus, ging während der Abwesenheit des 38-Jährigen in die Umkleidekabine und nahm sich den Geldbeutel aus der Hose. Dann verließ der Täter das Bekleidungsgeschäft. Das Ehepaar bemerkte den Diebstahl erst, als sie an der Kasse bezahlen wollten.

Kurze Zeit später kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Rhein-Galerie. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie der Täter ein Parfum in die Jackentasche steckte. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 32-Jährigen fest und durchsuchten ihn. Dabei stellten sie fest, dass er mehrere Kleidungsstücke übereinander trug, die er wie sich herausstellte, kurz zuvor in einem weiteren Bekleidungsgeschäft in der Rhein-Galerie gestohlen hatte.

Anhand der Kameraaufnahmen des ersten Bekleidungsgeschäftes, in dem der Geldbeutel gestohlen worden war, konnte der 32-Jährige ebenfalls als Dieb des Geldbeutels überführt werden. Der 32-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

2x Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 30.03.2022 gegen 17:00 Uhr, lief eine 42-Jährige auf der Mundenheimer Straße und hatte dabei ihren Geldbeutel in der Hand. Plötzlich lief ein dunkelhäutiger Mann an ihr vorbei und nahm ihr den Geldbeutel ohne Gewaltanwendung einfach aus der Hand.

Ein 54-jähriger Zeuge, der dies beobachtet hatte, folgte dem flüchtenden Täter bis in die Rottstraße. Dort verlor er den Sichtkontakt.

Der Täter war etwa 1,75-1,80 m groß und dunkelhäutig. Er trug einen oliv-grünen Pullover und eine Wollmütze.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 30.03.2022 zwischen 09-09:45 Uhr, war eine 80-Jährige auf dem Markt am Berliner Platz in Ludwigshafen. Dabei hatte sie ihren Geldbeutel in einer Tasche, die an ihrem Rollator angebracht war. Kurze Zeit nachdem sie einige Backwaren gekauft hatte, fiel ihr auf, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in der Tasche befand. Neben Bargeld befanden sich auch Ausweisdokumente, sowie verschiedene Karten im Geldbeutel.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Ausweise und andere Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper. Sobald Sie bemerken, dass Ihre Kreditkarten gestohlen wurden, lassen Sie sie sperren.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Sechs verschiedene betrügerische Anrufe – einer sogar bei der Polizei

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 30.03.2022 gegen 10:15 Uhr, gab es einen kuriosen betrügerischen Anruf bei der Polizei selbst. Ein Mann rief bei der Polizeiinspektion in Ludwigshafen an, meldete sich mit “Polizeipräsidium Rheinpfalz” in gebrochenem Deutsch und verlangte in nachdrücklichem Tonfall sofort Frau Müller (Name geändert) sprechen zu wollen. Dies wiederholte er mehrmals in aggressiverem Tonfall.

Aufgrund seiner schlechten Deutschkenntnisse verstand der Anrufer erst kurze Zeit später, dass er bei einer Polizeidienststelle und nicht bei einer Privatperson gelandet war und legte auf. Durch Nachforschungen der Polizei ist davon auszugehen, dass sich vermutlich ein Täter in einem Callcenter, das sich auf betrügerische Anrufe spezialisiert hat, verwählt hatte.

Ebenfalls am 30.03.2022, gegen 10:40 Uhr, wurde ein 72-Jähriger von einem Mann angerufen, der sich als Polizei Mannheim vorstellte. Der Anrufer befahl dem Senior, dass er sich anziehen solle, da die Polizei gleich kommen werde, um ihn abzuholen. Der verunsicherte 72-Jährige fragte daraufhin nach dem Namen des Anrufers und dem Grund für die angebliche Maßnahme. Als der Anrufer daraufhin zwar einen Namen nannte aber keinen Grund für die Abholung, beendete der Senior das Gespräch.

Gegen 11:00 Uhr rief ein Mann bei einem 84-Jährigen an und meldete sich mit “Kriminalpolizei Mannheim”. Er fragte den Senior, wo er wohnen würde. Dies verriet der 84-Jährige ihm jedoch nicht, sondern antwortete gewieft, dass der Anrufer schon herkommen müsse, wenn er etwas von ihm wolle. Da er sich schon dachte, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte, legte er direkt danach auf.

Gegen 12:00 Uhr rief eine Frau bei einer 62-Jährigen an, meldete sich mit Kripo Mannheim und sprach von einem festgenommenen Rumänen, bei dem ein Zettel mit Name und Adresse der 62-Jährigen gefunden worden war. Da die 62-Jährige die Betrugsmasche kannte, beendete sie sofort das Gespräch und rief selber bei der Polizei an.

Gegen 13:00 Uhr bekam eine 89-Jährige einen Anruf von einem Mann, der angab, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall gehabt habe und nun ein Geldbetrag zur Abwendung vom Gefängnis benötigt werden würde. Als die Seniorin daraufhin antwortete, dass sie kein Bargeld zur Verfügung habe und man ihr ihre Tochter sofort nach Hause bringen solle, beendete der Anrufer das Telefonat.

Gegen 14:40 Uhr erhielt ein 75-Jähriger auf seinem Mobiltelefon einen Anruf eines vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiters. Noch bevor er in ein Gespräch verwickelt werden konnte, beendete er gewitzt das Gespräch mit den Worten “Halt die Gosch du Dummbabbler” und legte auf.

Beachten Sie unbedingt die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben oder zu überweisen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie direkt auf und informieren Sie die Polizei unter der Nummer 110. Das ist nicht unhöflich. Lassen Sie sich nicht einschüchtern!

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder löschen sie Ihren Namen ganz aus dem Telefonbuch. So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621/963-1154.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im April 2022

Präsidiumsbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Mittwoch (06.04.2022) im Bereich Speyer

Montag (11.04.2022) im Bereich Ludwigshafen

Freitag (22.04.2022) im Bereich Lambsheim

Dienstag (26.04.2022) im Bereich Böhl-Iggelheim

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Montag (04.04.2022) im Bereich Landau

Dienstag (12.04.2022) im Bereich Lustadt

Donnerstag (21.04.2022) im Bereich Kandel

Mittwoch (27.04.2021) im Bereich Rohrbach

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.