Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses endet glimpflich

Simmertal, Banzel (ots)

Im Rahmen des innerörtlichen Begegnungsverkehrs wäre heute gegen 12 Uhr der Fahrer eines Schulbusses aufgrund einer Engstelle (geparkter PKW) wartepflichtig gegenüber einem entgegengesetzt fahrenden PKW.

Dennoch missachtet der 35-jährige Busfahrer dessen Vorrang und setzt zum Vorbeifahren an dem geparkten PKW an. Hierbei kommt es zur Kollision der beiden sich entgegenkommenden Fahrzeuge.

Der Schulbus ist zu diesem Zeitpunkt mit vier Schülern im Alter von 6 bis 7 Jahren besetzt. Rein vorsorglich erfolgte vor Ort eine kurze Untersuchung der Kinder durch den hinzugezogenen Rettungsdienst.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bleiben alle Fahrzeuginsassen erfreulicherweise unverletzt. Den Busfahrer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Manipulation an Kennzeichen: Täter hilft bei Aufklärung

Bad Sobernheim (ots)

Am Donnerstag, dem 31.03.2022 gegen 10:00 Uhr konnten Polizeibeamte der PI Kirn in der Berliner Straße zeitnah mehrere Verkehrsdelikte lückenlos aufklären. Der mutmaßliche Täter steuerte unfreiwillig seinen Beitrag dazu bei. Der 57-jährige Tatverdächtige aus Bad Sobernheim verständigte zunächst die Stadtverwaltung Bad Sobernheim, da ein größerer Ast eines Baumes abbrach und somit drohte, auf seinen darunter geparkten PKW herabzufallen.

Im Beisein der Mitarbeiter der Stadtverwaltung versetzte der 57-Jährige sein Fahrzeug, an dem manipulierte und nicht zugelassene Kennzeichen angebracht waren, damit die Baumarbeiten durchgeführt werden konnten.

Ein danach hinzugekommener Mitarbeiter des Ordnungsamtes bemerkte die Manipulation an den Kennzeichen und wandte sich anschließend an die Kirner Polizei. Bei den Ermittlungen vor Ort gestand der 57-jährige vollumfänglich, sowohl die Zulassungs- als auch TÜV-Plakette gefälscht zu haben. Neben der Urkundenfälschung muss ich der Bad Sobernheimer auch wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten.

PKW überschlägt sich – Fahrerin leicht verletzt

Gutenberg (ots)

Am Mittwoch, 30.03.2022 gegen 09 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit ihrem PKW die L 236 aus Richtung Hergenfeld kommend in Fahrtrichtung Hargesheim. In einer Rechtskurve verlor die ortsfremde Fahrerin die Kontrolle über ihren PKW und kam nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte eine Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Mithilfe eines Ersthelfers konnte sich die Fahrerin selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die L 236 war für die Dauer von ca. 45 Minuten vollständig gesperrt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen. Die Freiwillige Feuerwehr Hargesheim war ebenfalls im Einsatz und unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle.