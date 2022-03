Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 30.03., Mainzer Straße, 21:38 Uhr. Auf einer Tankstelle fiel zwei Beamten der Fahrer eines Audi auf, der eben auf das Gelände gefahren war. Er hatte bereits beim richtigen Platzieren seines Fahrzeugs Schwierigkeiten. Der amtsbekannte 22-jährige Fahrer zeigte zudem Anzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittel-Konsums. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Verkehrs-Ordnungswidrigkeit

Bingen, 29.03., Kalmenweg, 10:52 Uhr. Der Polizei wurde ein überladener LKW gemeldet, der beim Zollamt vorgefahren war. Bei der vor Ort durchgeführten Kontrolle, mit Unterstützung von Kräften des Schwerlastkontrolltrupps der Verkehrsdirektion Mainz, wurde eine Gesamtmasse von 75,5t ermittelt. Damit war das Fahrzeug um 88 % überladen.

Autodieb nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Mainz-Weisenau (ots) – Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch die Altstadt,

konnte die Mainzer Polizei am Mittwochabend einen Autodieb auf frischer Tat

festnehmen. Dies war nur mit Hilfe des eigentlichen Autobesitzers Möglich.

Gegen 19:15 Uhr beobachtete ein Schreiner aus Mainz-Weisenau, wie der Autodieb

sich auf dem Firmengelände der Schreinerei an einem Firmenfahrzeug zu schaffen

machte und letztlich mit dem Fahrzeug vom Hof der Schreinerei fuhr. Der

38-jährige Schreiner nahm geistesgegenwärtig mit seinem privaten Pkw die

Verfolgung des Firmentransporters auf und alarmierte die Polizei. Als die

Funkstreifen im Bereich der Rheinstraße auf Höhe der Malakoff-Passage zum

Fluchtfahrzeug aufschließen konnten, versuchte der Autodieb weiter zu flüchten

und bog in die Holzstraße ab. Nach einer Fahrt durch den Altstadtbereich, musste

der Täter im Bereich des Ignatzgässchen den Transporter anhalten, flüchtet dann

aber weiter zu Fuß. In der Templerstraße konnte er letztlich gestellt und

vorläufig festgenommen werden. Bei dem Dieb handelte es sich um einen

24-jährigen Mann aus Hessen, der bereits mehrfach wegen Autodiebstahls in

Erscheinung getreten war. Ersten Ermittlungen zufolge, besteht der Verdacht,

dass der 24-jährige zuvor den Zweitschlüssel aus der Schreinerei gestohlen

hatte, um sich dann so das Fahrzeug anzueignen. Zudem ist der 24-jährige nicht

im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand mutmaßlich unter Einfluss von

Drogen. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und muss sich nun erneut wegen

Kraftfahrzeugdiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz und dem Fahren unter Einfluss von Drogen, strafrechtlich

verantworten.