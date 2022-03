Polizei Korbach: Nach Autodiebstahl: 20-Jähriger soll auf Flucht Taten in Vellmar und Wolfhagen begangen haben

Landkreis Kassel und Landkreis Waldeck-Frankenberg: Ermittlungen der Polizei Korbach nach einem Autodiebstahl am 24. März 2022 in Waldeck führten zur Identifizierung eines 20 Jahre alten Tatverdächtigen, der am vergangenen Freitag auch einen Tankbetrug in der Ippinghäuser Straße in Wolfhagen und einen Diebstahl in einer Tankstelle in der Holländischen Straße in Obervellmar begangen haben soll. Beachten Sie dazu bitte die nachstehende Pressemitteilung der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg:

Korbach: Am Donnerstagmorgen (24. März) hatte ein zunächst unbekannter Täter einen Nissan Qashquai mit KB-Kennzeichen von einem Waldecker Hotelparkplatz gestohlen, nachdem er zuvor in dem Hotel den Autoschlüssel an sich nehmen konnte. Der Täter hatte sich als arbeitssuchender „Ukrainer“ ausgegeben. Der Autodiebstahl wurde erst gegen 16.20 Uhr bemerkt und anschließend der Polizeistation Korbach gemeldet. Die ersten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. (Beachten Sie bitte unsere Meldung vom 25.03.2022)

Der zwischenzeitlich ermittelte Tatverdächtige beging nach dem Autodiebstahl weitere Straftaten. Das gestohlene Auto konnte in Vellmar sichergestellt werden

Noch am Tag des Autodiebstahls in Waldeck (24. März) wurde ein Tankbetrug in Willingen-Usseln gemeldet. Gegen 17:15 Uhr betankte der Tatverdächtige das gestohlene Auto mit Benzin im Wert von etwa 100 Euro und flüchtete ohne zu bezahlen.

Am Freitagmorgen ging bei der Polizeistation Korbach der Hinweis einer aufmerksamen Zeugin ein, die das von der Polizei gesuchte Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Briloner Landstraße in Korbach gesehen hatte. Noch bevor eine sofort nach dort entsandte Streife der Polizei eintraf, fuhr der Tatverdächtige mit dem gestohlenen Auto von dem Parkplatz. Als er kurz darauf einer Streife begegnete, beschleunigte er sofort den Nissan Qashquai. Aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise gelang ihm die Flucht. Der Tatverdächtige fuhr dabei im Stadtbereich Korbach bis zu 100 Km/h und außerhalb der Stadt bis zu 190 Km/h, dabei überholte er mehrfach und gefährdete dabei die überholten Verkehrsteilnehmer und auch den Gegenverkehr.

Auf der weiteren Flucht machte er in Korbach-Helmscheid einen Stopp. Er stellte das Auto unter einem Carport ab. Als er von einer Bewohnerin angesprochen wurde, gab er vor, dass er zwei vor dem Haus liegende Netze kaufen wollte. Die Bewohnerin teilte ihm mit, dass es nichts zu verkaufen gibt und er das Grundstück verlassen soll. Das tat er dann auch.

Die nächste Straftat beging er in Wolfhagen, wo er gegen 11.20 Uhr für etwa 55 Euro tankte und wieder ohne zu bezahlen flüchtete.

Am Freitagmittag war er schließlich mit dem gestohlenen Auto in Vellmar. Dort ließ er das mit blauer Farbe beschmierte Auto waschen. Noch während ein Angestellter das Auto reinigte, ging der Tatverdächtige in den Kassenraum. Dort entwendete er mehrere hundert Euro und einen Paketscanner. Als der Angestellte ihn bei dem Diebstahl ertappte, ergriff er sofort die Flucht. Dabei verlor er noch einen Teil des Diebesgutes.

Das gestohlene Auto konnte von der Polizei sichergestellt werden, es wies zahlreiche Beschädigungen auf.

Die Polizei Korbach führt nun die weiteren Ermittlungen gegen den 20-Jährigen Tatverdächtigen, bei dem es sich nicht um einen „Ukrainer“ sondern um einen im Landkreis Waldeck-Frankenberg wohnenden polnische Staatsangehörigen handelt. Er wird sich demnächst wegen mehrerer Straftaten wie Autodiebstahl, Tankbetrug in mindestens zwei Fällen, Diebstahls aus der Tankstelle, und wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten müssen.