Erfolglose Einbrecher hinterlassen Schaden

Kaiserslautern (ots) – Mit leeren Händen mussten Einbrecher in der Nacht zu

Mittwoch in der Karl-Marx-Straße wieder abziehen. Sie hinterließen jedoch einen

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Am Mittwochmorgen fiel auf, dass unbekannte Täter über Nacht im Hof des

„Fuchs-Baus“ versucht hatten, die Tür zu Firmenräumen aufzubrechen. Die Tür

wurde dabei zwar beschädigt, es gelang den Tätern aber nicht, in die

Geschäftsräume einzudringen.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr.

Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo

Kaiserslautern zu melden. |cri

Einbrecher stehlen Lebensmittel

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einbrecher sind in der Nacht zu

Mittwoch in ein Schulgebäude in der Marktstraße eingedrungen. Mitarbeitern fiel

am Vormittag ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoss auf, das offenbar

gewaltsam aufgehebelt wurde.

Wie sich herausstellte, waren unbekannte Täter in den Küchenraum eingedrungen

und hatten aus der Kühlung eine größere Menge Lebensmittel gestohlen, die für

das Mittagessen der Kinder gedacht waren. Der Schaden liegt im vierstelligen

Bereich. Weitere Beute machten die Einbrecher nicht.

Die Kripo ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 um

Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Transportmittel, mit

denen die gestohlenen Lebensmittel abtransportiert wurden. |cri

Im Supermarkt randaliert

Kaiserslautern (ots) – Ein 24-jähriger Mann hat am Mittwochabend in einem

Supermarkt in der Zollamtstraße randaliert. Nach Zeugenaussagen warf er mit

einem Bandteiler nach einer Kassiererin und beleidigte die Mitarbeiter und

Kunden des Ladens. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich sprunghaft und

aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille.

Offensichtlich befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand.

Aufgrund seiner Stimmungsschwankungen und seinem aggressiven Verhalten wurde

der24-Jährige gefesselt. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und stellten ihn in

einer Fachklinik vor. |elz

Auto immer abschließen!

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch in der

Werschweilerstraße zugeschlagen. Sie entdeckten ein Auto, das unverschlossen

abgestellt war und durchsuchten es. Nach Angaben des betroffenen Fahrzeughalters

nahmen die Täter einen kleinen Bargeldbetrag sowie mehrere Dokumente mit, die im

Innenraum des Wagens lagen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Fahrzeugbesitzer:

Schließen Sie Ihr Auto immer ab – egal, ob es für fünf Minuten oder mehrere

Stunden abgestellt ist! Und nehmen Sie am besten alles, was für Diebe

interessant sein könnte, mit! Das gilt natürlich insbesondere für Bargeld und

andere Wertgegenstände, aber auch für Taschen, selbst wenn sie leer sind – denn

von außen kann man nicht erkennen, was sich darin befindet. |cri

Blitzableiter gestohlen – Dach undicht

Kaiserslautern (ots) – Auf Kupfer hatten es Diebe abgesehen, die in den

vergangenen Tagen in der Schreberstraße unterwegs waren. Wie der Polizei am

Mittwoch gemeldet wurde, haben unbekannte Täter vom Dach einer Turnhalle den

Blitzableiter gestohlen. Dabei handelte es sich um rund 40 Meter

Kupfer-Leitungen.

Mit ihrem Diebstahl richteten die Täter allerdings einen weitaus größeren

Schaden an, denn sie beschädigten dabei auch das Dach der Turnhalle, so dass es

während des Regentags am Mittwoch in die Halle hinein regnete.

Bei der Überprüfung des Dachs fiel dann der fehlende Blitzableiter auf. Bereits

vergangene Woche war festgestellt worden, dass an der Halle Teile des Fallrohrs

gestohlen wurden. |cri

Auto gerammt und weitergefahren?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen

einer Unfallflucht, die sich am Montagmorgen in der Riesenstraße ereignet haben

muss. Ein 73-jähriger Mann meldete der Polizei nun, dass er seinen Mazda kurz

vor 8 Uhr auf einem Parkplatz abstellte und anschließend eine Arztpraxis

aufsuchte. Als er gegen 8.20 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, fand der Mann eine

Beschädigung auf der Beifahrerseite an der hinteren Tür sowie am hinteren

Kotflügel. Vom Verursacher war jedoch weit und breit nichts mehr zu sehen.

Hinweise auf weitere Fahrzeuge, die in dieser Zeit beim Ein- oder Ausparken

beobachtet wurden, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 / 369 –

2150 gern entgegen. |cri

Taschendiebe sind geschickt

Kaiserslautern/Otterbach (ots) – Zwei Geldbeutel-Diebstähle sind der Polizei am

Mittwoch gemeldet worden, einer in Kaiserslautern und einer in Otterbach.

In Kaiserslautern handelte es sich sozusagen um den „klassischen“ Ablauf: Eine

89-jährige Frau stellte beim Einkaufen in einem Supermarkt in der

Mennonitenstraße ihre Handtasche in den Einkaufswagen – und die Diebe nutzten

einen unbeobachteten Moment, um sich den Geldbeutel zu greifen. Dass die Börse

nicht mehr in der Tasche ist, bemerkte die Seniorin erst, als sie an der Kasse

bezahlen wollte. Schaden: rund 150 Euro. Tatzeit: zwischen 10 und 10.30 Uhr.

In etwa im gleichen Zeitraum wurde einem 81-jährigen Mann in Otterbach die

Geldbörse aus der Umhängetasche gestohlen, während er in einem Supermarkt in der

Ziegelhütterstraße einkaufte. Der Mann trug die Tasche zwar nach eigenen Angaben

die ganze Zeit am Körper, er bemerkte den Diebstahl aber nicht. Zusammen mit dem

Bargeld wurden dem Senior der Personalausweis, der Führerschein und der

Fahrzeugschein seines Autos gestohlen. Hinweise auf mögliche Täter konnte auch

der 81-Jährige nicht geben. Ihm war niemand Verdächtiges aufgefallen. |cri

Fahrradfahrer mit 3,33 Promille

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen seiner unsicheren Fahrweise ist

ein Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag in Mehlingen aufgefallen. Zeugen

meldeten sich kurz nach 16 Uhr bei der Polizei und teilten mit, dass der Mann

unterwegs beinahe auf die Fahrbahn gefallen sei; möglicherweise sei er

betrunken.

Eine Streife rückte aus und konnte den in Frage kommenden Radler an seiner

Fahrweise unzweifelhaft erkennen. Er wurde in der Ludwigstraße gestoppt und

einer Kontrolle unterzogen. Der 65-jährige Mann räumte ein, Alkohol getrunken zu

haben – und ein freiwilliger Alkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 3,33

Promille.

Der Mann musste für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri