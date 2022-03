Karlsruhe – Ladendetektiv vereitelt Fluchtversuch eines mutmaßlichen Diebes

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein Ladendetektiv und ein Ladenmitarbeiter fassten nach dem mutmaßlichen

Diebstahl einer Drohne am Mittwoch gegen 17:45 Uhr einen 29 Jahre alten Mann und

übergaben ihn der Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete der Kaufhausdetektiv den Mann, als

er eine Drohne im Wert von knapp 300 Euro in einem Elektronikgeschäft im Durlach

Center entwendete. Darauf angesprochen, habe der Tatverdächtige versucht zu

flüchten. Erst mit Hilfe eines hinzugekommenen Angestellten des Ladengeschäftes

gelang es, den Beschuldigten vorläufig festzuhalten. Er wird wegen des

dringenden Verdachts des Diebstahls am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Karlsruhe – Unfallflucht in Beiertheim-Bulach

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochabend beschädigte eine 72-jährige Autofahrerin bei

einem Unfall in Beiertheim-Bulach zwei geparkte Autos und fuhr anschließend

weiter.

Anscheinend zu lange erschien einer Autofahrerin gegen 18.00 Uhr die Wartezeit

hinter einem Abschleppwagen, der aufgrund einer Abschleppmaßnahme die

Oberkirchfeldstraße kurzzeitig blockierte. Die 72-Jährige wendete daraufhin

ihren Pkw und stieß dabei gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Ohne sich um den

Schaden zu kümmern, fuhr die Frau nach Hause. Die Beamten des Polizeireviers

Karlsruhe-Südweststadt trafen dort neben der Unfallverursacherin auch ihren

beschädigten Wagen an. Sie muss nun mit einer Strafanzeige und dem Verlust ihrer

Fahrerlaubnis rechnen.

Junge Männer entwenden Frau die Handtasche

Mannheim (ots) – Mittwochmittag (30. März) haben drei männliche algerische

Staatsangehörige einer jungen Frau die Handtasche im ICE entwendet. Zudem fuhren

sie ohne gültigen Fahrausweis mit dem Zug.

Gegen 13:40 Uhr entwendeten die 15, 18 und 21-jährigen Tatverdächtigen die

Handtasche der Geschädigten von deren Sitzplatz im ICE 279 (Laufweg Frankfurt/

Main – Mannheim). Die Frau hatte zur Tatzeit die Toilette aufgesucht.

Reisende, die die Tat beobachteten, wiesen die Geschädigte bei ihrer Rückkehr

auf den Diebstahl hin.

Ermittlungen durch die Bundespolizei nach Eintreffen des Zuges am Mannheimer

Hauptbahnhof ergaben, dass die Tatverdächtigen sich nach der Diebstahlshandlung

ebenfalls zu einer Toilette im ICE begaben. Dort entnahmen sie das gesamte

Bargeld aus dem Geldbeutel der Geschädigten. Die Handtasche wurde anschließend

in der Toilettenkabine liegen gelassen.

Weiterhin benutzten die drei algerischen Staatsbürger den ICE ohne gültigen

Fahrausweis.

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur Wache am Hauptbahnhof

verbracht. Bei einer Durchsuchung der Personen konnte das Diebesgut der Frau

aufgefunden werden.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und

Leistungserschleichung aufgenommen.

Zudem hielten sich zwei der Tatverdächtigen unerlaubt im Bundesgebiet auf. Sie

erwarten nun zusätzlich Strafverfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes.

Bruchsal – Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die einen Verkehrsunfall

mit anschließender Unfallflucht zur Folge hatte, kam es am frühen Mittwochmorgen

auf der Bundesstraße 35 in Fahrtrichtung Bruchsal.

Der 59-jähriger Fahrer eines orangefarbenen LKW fuhr gegen 05:45 Uhr auf der B

35 von Heidelsheim kommend in Richtung Bruchsal. Auf Höhe einer Firma für

Transporte und Baustoffe setzte ein hinter dem 59-Jährigen fahrender, weißer

FIAT Ducato zum Überholvorgang an. In der Folge des Überholvorgangs musste ein

bislang unbekannter LKW im Gegenverkehr auf den rechten Fahrbahnrand ausweichen,

um so einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss an den

Überholvorgang scherte der FIAT Ducato mit geringem Abstand vor dem

orangefarbenen LKW ein. Der LKW-Fahrer versuchte vergeblich durch Bremsen einen

Auffahrunfall zu verhindern. Im Anschluss flüchtete der Fiat Ducato, ein

Kennzeichen konnte abgelesen werden.

Zeugen, insbesondere der geschädigte Fahrer des LKWs im Gegenverkehr, werden

gebeten sich unter der 0721 7260 beim Polizeirevier Bruchsal zu melden.

Karlsruhe – 15-Jährige seit Monaten gesucht

Karlsruhe (ots) – Bereits seit dem 11. November 2021 ist die 15 Jahre alte

Myriam Jasmine M. aus einem Kinderheim in Rastatt abgängig. Das Mädchen hatte

sich schon zuvor des Öfteren unerlaubt von Karlsruher Jugendhilfeeinrichtungen

entfernt. Die Ermittlungen vom „Haus des Jugendrechts“ Karlsruhe hinsichtlich

möglicher Hinwendungsorte führten bislang nicht zum Erfolg. Möglicherweise

könnte die Gesuchte im Raum Karlsruhe unterwegs sein.

Myriam Jasmine M. ist ungefähr 165 -170 cm groß, hat eine schlanke Figur und

trägt langes, dunkles Haar, das gelegentlich auch blond gefärbt wurde. Die

Jugendliche hat braune Augen, zeitweise benutzt sie auch farbige Kontaktlinsen

und besitzt ein Nasen-Piercing. Ferner befindet sich am rechten Handrücken ein

tätowiertes Hanfblatt.

Ein Foto der 15-Jährigen ist unter folgendem Link zu sehen:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sinzheim-vermisstenfahndung/

Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe-Grötzingen – Pkw bei Unfall überschlagen

Karlsruhe (ots) – Mit leichten Verletzungen wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer

in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich in der Nacht auf Donnerstag

gegen 23.00 Uhr auf dem Herdweg mit seinem Pkw überschlagen hatte. Der

Unfallhergang konnte insoweit rekonstruiert werden, dass der Pkw-Führer in

Richtung Hagsfeld unterwegs war. Im Bereich der Unfallstelle geriet er im

leichten Kurvenbereich aus noch unklarer Ursache gegen den dort ca. 25 cm hohen

Bordstein, schanzte auf und überschlug sich in der Folge. Nachdem das Fahrzeug

im Böschungsbereich zum Pfinzentlastungskanal wieder auf den Rädern zum Stehen

kam, konnte der Fahrzeugführer den Pkw ohne fremde Hilfe verlassen. Das Fahrzeug

selbst rollte schließlich in das Gewässer und kam dort dann zum endgültigen

Endstand. Zur Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser musste ein Kran eingesetzt

werden, die Befestigung des entsprechenden Equipments wurde durch Taucher der

DLRG realisiert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10 000

Euro, weitere Schäden, auch Umweltschäden, konnten aktuell nur in der Form von

Beeinträchtigungen der Grasnarbe festgestellt werden.

Der Streckenabschnitt musste kurzzeitig gesperrt werden, die Berufsfeuerwehr war

zur Klärung weiterer möglicherweise betroffener Personen in dem Pkw eingesetzt.