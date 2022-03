Mannheim-Käfertal: Einbruch auf Baustellengelände; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Vermutlich mehrere bislang unbekannte Täter

entwendeten im Zeitraum von Dienstag, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 07:00 Uhr schwere

Kabeltrommeln und Werkzeuge von einem Baustellengelände in der Deidesheimer

Straße/ Wachenheimer Straße, indem sie mehrere Container und Lagerräume

gewaltsam aufbrachen. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens wird auf über

20.000 Euro geschätzt. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kann nicht

ausgeschlossen werden, dass die Täter zum Abtransport des Diebesguts ein

größeres Fahrzeug nutzten.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

0621 718490 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte brechen in Gaststätte ein – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen

in ein Lokal im Stadtteil Neckarstadt-Ost ein. Die Einbrecher hebelten gegen

4.45 Uhr zunächst den Hintereingang der Gaststätte in der Waldhofstraße auf und

drangen in die Gasträume ein. Hier entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld,

einen Kühlschrank sowie die Geldkassetten aus Spielautomaten, die sie zuvor

aufgebrochen hatten. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro

geschätzt.

Die drei männlichen Täter wurden durch eine Überwachungskamera bei der

Tatausführung aufgezeichnet. Sie waren von normaler Statur und trugen

grau-schwarze Oberbekleidung.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.:

0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Jungbusch: Einbruch in Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Jungbusch (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen

unbekannte Täter in eine Gaststätte im Stadtteil Jungbusch ein. Die Einbrecher

gelangten durch die Hauseingangstür in das Treppenhaus des Anwesens in der

Böckstraße. Hier brachen sie die Nebeneingangstür des dortigen Lokals auf, wo

sie zunächst die Alarmanlage zerstörten. Anschließend entnahmen sie aus einem

Kühlschrank mehrere Energy-Drinks sowie zwei Flaschen mit Spirituosen. Sie

hebelten eine Registrierkasse auf, ohne etwas daraus zu entnehmen und schoben

schließlich einen Zigarettenautomaten in die Nebeneingangstür. Allerdings ließen

sie diesen dort zurück und flüchteten vom Tatort. Unklar ist, ob sie bei der

Tatausführung gestört worden waren oder den Automaten aufgrund dessen Gewichts

zurückließen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Unfallhergang mit E-Scootern unklar – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr fuhren

zwei Männer gemeinsam auf einem E-Scooter auf der Langen Rötterstraße in

Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Kurz vor der Einmündung zur Pozzistraße

stürzten die beiden alkoholisierten 19-jährigen Männer vom E-Scooter und zogen

sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch

Teil der Ermittlungen. Möglicherweise war im Unfallgeschehen auch ein weiterer,

ebenfalls 19-jähriger, E-Scooter-Fahrer involviert. Die verletzten Männer wurden

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Unfallhergang noch nicht

abschließend geklärt ist, werden Zeugen des Geschehenes gebeten, sich

telefonisch bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.